Зірка "Comedy Woman" залишилася без волосся через тяжку хворобу

Артистка вперше розповіла про хворобу, через яку втратила волосся.

Зірка "Comedy Woman", російська актриса Марія Кравченко вразила своїх шанувальників різкою та кардинальною зміною іміджу. Артистка зробила собі дуже коротку стрижку, хоча раніше завжди у неї було довге волосся.

В інтерв’ю виданню "7днів" Кравченко вперше зізналася, що прийняла таке рішення не добровільно, не через роль у новому проєкті, а через хворобу. Марія перенесла коронавірус і стала "жертвою" незвичайної "побочки" — у неї почало випадати волосся.

"Я просто втратила відсотків 60-70 волосся після ковіда" — зізнається актриса, додаючи, що вже почала лікування у трихолога.

Варто зазначити, що щоб повністю відновитись, Марії потрібно пройти довгий шлях, тому Кравченко спочатку хотіла замовити собі перуку, щоб приховати наслідки ковіда. Замовити "волосся" вона вирішила з Америки, але чекати на свою покупку їй довелося б дуже довго, тому артистка зважилася на коротку стрижку.

Марія Кравченко до хвороби та стрижки

Марія Кравченко до хвороби та стрижки

Марія Кравченко до хвороби та стрижки

Марія Кравченко до хвороби та стрижки

Марія Кравченко після кардинальної зміни іміджу

Марія Кравченко після кардинальної зміни іміджу

Марія Кравченко після кардинальної зміни іміджу

Марія Кравченко – російська актриса, яку широка аудиторія знає як "гопницю" з жіночого шоу Comedy Woman, та колишня учасниця команд КВК "Збірна МІСіС", "Збірна малих народів" та "Свої секрети".

Раніше "Телеграф" писав, що хвороба відомого українського артиста Андрія Данилка, якого весь світ знає як Вєрку Сердючку, схвилювала РФ. Відгукнулася навіть Примадонна Алла Борисівна Пугачова, яка написала Данилку в коментарях під його фото.