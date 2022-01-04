Рус

Зірка "Comedy Woman" залишилася без волосся через тяжку хворобу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
427
Марія обстригла шикарне довге волосся Новина оновлена 04 січня 2022, 10:45
Марія обстригла шикарне довге волосся

Артистка вперше розповіла про хворобу, через яку втратила волосся.

Зірка "Comedy Woman", російська актриса Марія Кравченко вразила своїх шанувальників різкою та кардинальною зміною іміджу. Артистка зробила собі дуже коротку стрижку, хоча раніше завжди у неї було довге волосся.

В інтерв’ю виданню "7днів" Кравченко вперше зізналася, що прийняла таке рішення не добровільно, не через роль у новому проєкті, а через хворобу. Марія перенесла коронавірус і стала "жертвою" незвичайної "побочки" — у неї почало випадати волосся.

"Я просто втратила відсотків 60-70 волосся після ковіда" — зізнається актриса, додаючи, що вже почала лікування у трихолога.

Варто зазначити, що щоб повністю відновитись, Марії потрібно пройти довгий шлях, тому Кравченко спочатку хотіла замовити собі перуку, щоб приховати наслідки ковіда. Замовити "волосся" вона вирішила з Америки, але чекати на свою покупку їй довелося б дуже довго, тому артистка зважилася на коротку стрижку.

Марія Кравченко до хвороби та стрижки
Марія Кравченко до хвороби та стрижки
Марія Кравченко до хвороби та стрижки
Марія Кравченко до хвороби та стрижки
Марія Кравченко до хвороби та стрижки
Марія Кравченко до хвороби та стрижки
Марія Кравченко до хвороби та стрижки
Марія Кравченко до хвороби та стрижки
Марія Кравченко після кардинальної зміни іміджу
Марія Кравченко після кардинальної зміни іміджу
Марія Кравченко після кардинальної зміни іміджу
Марія Кравченко після кардинальної зміни іміджу
Марія Кравченко після кардинальної зміни іміджу
Марія Кравченко після кардинальної зміни іміджу

Марія Кравченко – російська актриса, яку широка аудиторія знає як "гопницю" з жіночого шоу Comedy Woman, та колишня учасниця команд КВК "Збірна МІСіС", "Збірна малих народів" та "Свої секрети".

Раніше "Телеграф" писав, що хвороба відомого українського артиста Андрія Данилка, якого весь світ знає як Вєрку Сердючку, схвилювала РФ. Відгукнулася навіть Примадонна Алла Борисівна Пугачова, яка написала Данилку в коментарях під його фото.

Теги:
#Актриса #Comedy Woman #Марія Кравченко
Назву нового вірусу склали із двох слів: "грип" та "корона"
Суспільство
По світу поширюється новий вірус "Флурона": відомі тяжкість хвороби та симптоми
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Назву нового вірусу склали із двох слів: "грип" та "корона"
По світу поширюється новий вірус "Флурона": відомі тяжкість хвороби та симптоми
Дата публікації
Категорія
Рінат Ахметов за рік збільшив статки на 55%
Ахметов за рік серйозно розбагатів: його статки досягли майже 25% бюджету України
Дата публікації
Категорія
Числом 2022 року стала шістка
Прогноз на 2022 рік: що віщує Чорний Тигр відповідно до вашої дати народження
Дата публікації
Категорія
Як виявилося, деякі люди прийшли на зйомку не на запрошення, а через наказ
Українці з гнівом накинулися на Героя України, який засвітився на новорічному привітанні Зеленського: думки у мережі розділилися
Дата публікації
Категорія
Курс валют на 4 січня 2022 року
Що відбувається з доларом після Нового року: курс валют на 4 січня