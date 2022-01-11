Жена "доживающего" Мартиросяна устроила "дикие" танцы с подругами прямо на улице (видео)

Сейчас супруга оскандалившего российского комика отдыхает в ОАЭ

После резких слов бывшего участника Comedy Club Гарика Мартиросяна, который негативно высказался о своих коллегах, назвав некоторых из них комиками-"тварями", а также не поддержав стендапера Идрака Мирзализаде, которого за шутку о россиянах выслали из России, 47-летний юморист исчез з просторов соцсетей.

На днях Мартиросян, которого после скандальных слов назвали "доживающим свою жизнь", проявил активность в комментариях к посту своей супруги Жанны Левиной, послав ей милые "сердечки". Сейчас женщина, являющейся юристом, весело развлекается в Дубае с подругами. Без мужа Левина отдыхает на территории пятизвездочного отеля в Дубае Raffles The Palm Dubai, а также посещает различные мероприятия, в том числе и международную выставку Expo 2020, которая проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

На фоне российского павильона Жанна Левина сплясала вместе с приятельницами.

Что с Гариком Мартиросяном

В росСМИ активно обсуждают состояние здоровья известного комика и экс-участника Comedy Club Гарика Мартиросяна. Хотя в соцсетях артиста и его жены Жанны Левиной никаких намеков на болезнь Мартиросяна нет, а его неожиданное "полысение" связывают с дружеским спором. Нагнетали и заголовки росСМИ, которые писали, что Мартиросян "доживает свою жизнь".

Недавно в интервью Мартиросян признался, на сколько килограммов поправился после праздничных застолий. Добавим, что юморист обвинил во всем эклеры. В том же разговоре комику предсказали будущее — прогнозы получились очень забавными.