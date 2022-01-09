"Доживающему свою жизнь" Мартиросяну предсказали неоднозначное будущее (видео)

Прогноз российский комик воспринял с улыбкой

Недавно российский юморист Гарик Мартиросян оказался в центре скандала, связанного с его коллегами. Некоторые из них не стали скрывать недовольства тем, что 47-летний шоумен не поддержал Идрака Мирзализаде, которого выслали из России за неудачную шутку. Так, известный стендап-комик Саша Малой заявил, что Мартиросян попросту боится высказываться на острые темы, поскольку не хочет утратить свое положение, и что он "доживает свою жизнь".

Комик теперь редко публикует свои фото и видео в соцсети Инстаграм, а слухи о якобы "тяжком недуге" продолжают подогревать заголовки об облысении юмориста и увеличении веса. Хотя никаких намеков на болезнь Мартиросяна нет: по информации росСМИ, мужчина побрился налысо на спор после того, как его любимая футбольная команда одержала победу.

Последний раз Мартиросян появлялся в Инстаграме 31 декабря, когда делился анонсом нового выпуска российской программы на катале ТНТ "Двое на миллион".

В более свежем интервью коллеге Владимиру Маркони на VK Fest Онлайн-2022 Мартиросяну решили предсказать его будущее. Ведущий шоу предложил юмористу выбрать на елочке новогодний шарик, в которых были заранее засунуты бумажки с написанными прогнозами, как оказалось, шуточными. Так, экс-участнику Comedy Club загадали, что на него "нагадит сорока", а также, что его именем "назовут сеть неплохих парикмахерских "Все за 150 рублей".

У Мартиросяна возник только один вопрос: "Кто эти предсказания писал? Что у человека в голове?"

Напомним, что в том же интервью российский шоумен Гарик Мартиросян признался, на сколько килограммов поправился после праздничных застолий. Добавим, что юморист обвинил во всем эклеры.