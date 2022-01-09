Рус

Мартиросяну, що "доживає своє життя", передбачили неоднозначне майбутнє (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
86
Екс-учасник Comedy Club став гостем шоу Новина оновлена 09 січня 2022, 12:53
Екс-учасник Comedy Club став гостем шоу

Прогноз російський комік сприйняв із посмішкою

Нещодавно російський гуморист Гарік Мартиросян опинився у центрі скандалу, пов’язаного з його колегами. Деякі з них не приховували невдоволення тим, що 47-річний шоумен не підтримав Ідрака Мірзалізаде, якого вислали з Росії за невдалий жарт. Так, відомий стендап-комік Сашко Малий заявив, що Мартиросян просто боїться висловлюватися на гострі теми, оскільки не хоче втратити свого становища, і що він "доживає своє життя".

Комік тепер рідко публікує свої фото та відео в соцмережі Інстаграм, а чутки про нібито "тяжку недугу" продовжують підігрівати заголовки про облисіння гумориста та збільшення ваги. Хоча жодних натяків на хворобу Мартиросяна немає: за інформацією росЗМІ, чоловік поголився налисо на спір після того, як його улюблена футбольна команда здобула перемогу.

Востаннє Мартиросян з’являвся в Інстаграмі 31 грудня, коли він ділився анонсом нового випуску російської програми на каталі ТНТ "Двоє на мільйон".

У більш свіжому інтерв’ю колезі Володимиру Марконі на VK Fest Онлайн-2022 Мартиросяну вирішили передбачити його майбутнє. Ведучий шоу запропонував гумористу вибрати на ялинці новорічну кульку, в якій були заздалегідь засунуті папірці з написаними прогнозами, як виявилося, жартівливими. Так, екс-учаснику Comedy Club загадали, що на нього "нагидить сорока", а також, що його ім’ям "назвуть мережу непоганих перукарень "Все за 150 рублів".

У Мартиросяна виникло лише одне запитання: "Хто ці передбачення писав? Що в людини в голові?"

Нагадаємо, що в тому ж інтерв’ю російський шоумен Гарік Мартиросян зізнався, на скільки кілограмів погладшав після святкових застіль. Додамо, що гуморист звинуватив у всьому еклери.

Теги:
#Гарік Мартиросян
Пасажирів Mazda довелося деблокувати за допомогою спеціальної техніки
Львів
Під Львовом легковик зіткнувся з автобусом: серед постраждалих є дитина (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пасажирів Mazda довелося деблокувати за допомогою спеціальної техніки
Під Львовом легковик зіткнувся з автобусом: серед постраждалих є дитина (фото)
Дата публікації
Категорія
Розмір середньої пенсії обіцяють довести до 4 тисяч гривень
Пенсії у 2022 році перерахують 12 разів: кому і на скільки
Дата публікації
Категорія
Дітей хочуть годувати здоровішою їжею
Шкільне меню після канікул зміниться: чим тепер годуватимуть дітей
Дата публікації
Категорія
На вихідних кількість хворих традиційно зменшилася
Понад 3,7 мільйонів українців захворіло на "корону" з початку пандемії: свіжа статистика на 9 січня
Дата публікації
Категорія
Екс-учасник Comedy Club став гостем шоу
Мартиросяну, що "доживає своє життя", передбачили неоднозначне майбутнє (відео)