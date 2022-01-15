"Доживающий свою жизнь" Мартиросян похвастался посвежевшим внешним видом: "Улыбайтесь чаще!" (фото)

После слухов о проблемах со здоровьем российский юморист показал свое новое фото

В последнее время 47-летний Гарик Мартиросян все чаще оказывается в центре бурных обсуждений, и виной тому негативные высказывания российского шоумена о своих коллегах — бывший участник Comedy Club не поддержал стендапера Идрака Мирзализаде, которого за шутку о россиянах выслали из России. Предполагается, что из-за этой неудобной ситуации Мартиросян на долгое время исчез из соцсетей, а его последний пост ранее был датирован 31 декабря.

За последние пару дней российский комик стал более активным в Инстаграме. В сторис мужчина разместил фото, на котором он изображен улыбчивым и с посвежевшим внешним видом.

На следующем кадре Мартиросян желает своим поклонникам хороших выходных.

"Улыбайтесь чаще! Все будет", — подписал юморист видео, на котором нарисовал улыбчивую рожицу на снегу.

Гарик Мартиросян нарисовал смайлик и пожелал фанам хороших выходных

За пару дней до этого Гарик Мартиросян опубликовал совместное фото с известными российскими деятелями искусства: актером Игорем Угольниковым, продюсером и телеведущим Александром Акоповым и композитором Левоном Оганезовым. Интересно, что комментарии к этому фото закрыты.

Что происходит с Гариком Мартиросяном

Российский юморист в последние месяцы заметно поправился и остался без волос. Слухи о проблемах со здоровьем Гарика Мартиросяна поползли после слов другого российского комика Саши Малого, который назвал экс-участника Comedy Club "доживающим свою жизнь".

В сети недавно появилось фото Мартиросяна со своим лечащим врачом, пишет "КП". Утверждается, что мужчина обратился за помощью к эксперту, специализирующемуся на лечении межпозвоночных грыж без операций.

Гарик Мартиросян был замечен в больнице

Недавно в интервью Мартиросян признался, на сколько килограммов поправился после праздничных застолий. В том же разговоре с телеведущим Владимиром Маркони юмористу предсказали будущее — прогнозы получились очень забавными.