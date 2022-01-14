"Меня ищет КГБ": высмеивающий Лукашенко комик сбежал из Москвы в Украину

Высмеивающий Лукашенко Слава Комиссаренко сообщил, что его ищут в Беларуси

Популярный белорусский и российский стендап-комик Слава Комиссаренко, который сейчас находится в Украине на гастролях, рассказал, что его ищет белорусское КГБ.

Об этом мужчина сообщил во время своего выступления в Киеве, а также на своей официальной странице в Инстаграме.

По словам комика, его предупредили, что КГБ может выкрасть его из России и вывезти в Беларусь.

"Добавлю только, что уехал я, как оказалось не зря, кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались", — написал Комиссаренко в соцсети.

Также мужчина отметил, что у него есть российский паспорт, однако белорусские спецслужбы могут об этом не знать.

Что известно о Славе Комиссаренко

Слава Комиссаренко — белорусский и русский стендап-комик. Родом из Минска. Занялся юмором в 18 лет, а в 21 год уже зарабатывал своими шутками. Осенью 2012 года Слава Комиссаренко стал постоянным резидентом проекта Stand Up на российском телеканале ТНТ.

Ранее Комиссаренко подвергал жесткой критике действия властей Белоруси после прошедших в прошлом году выборов президента. Комик неоднократно упоминал Александра Лукашенко в своих выступлениях. 4 января 2021 года гастрольные удостоверения Комиссаренко на выступления в Минске 10 и 11 апреля были аннулированы.

5 января на концерте в Екатеринбурге Слава Комиссаренко начал свое выступление со слов: "Вот что случилось: теперь запрещены все мои концерты в Беларуси, у меня отозвана гастрольная лицензия. Иронично, что всем концерты отменяет коронавирус, а мне – главный ковид-диссидент. Так что я теперь не вижу смысла сдерживаться".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе прошлого года в России стендап-комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток. Его обвинили в разжигании межнациональной вражды из-за шутки про любовь русских к фекалиям. Позже его признали пожизненно нежелательным в стране. В декабре Идрак Мирзализаде рассказал, что за его голову было назначено вознаграждение и он знает, кто его "заказал".