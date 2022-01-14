"Мене шукає КДБ": комік, що висміював Лукашенко, втік з Москви в Україну

Слава Комісаренко, який висміює Лукашенко, повідомив, що його шукають у Білорусі.

Популярний білоруський та російський стендап-комік Слава Комісаренко, котрий зараз перебуває в Україні на гастролях, розповів, що його шукає білоруське КДБ.

Про це чоловік повідомив під час свого виступу у Києві, а також на своїй офіційній сторінці в Інстаграмі.

За словами коміка, його попередили, що КДБ може викрасти його з Росії та вивезти до Білорусі.

"Додам тільки, що поїхав я, як виявилося не дарма, кдбшники мабуть втомилися ходити в пошуках мене по Арбату і вирішили мені зателефонувати. Дзвонили, писали смски, правда зайти до мене в інстаграм, щоб побачити 10 афіш із Києва та зрозуміти, що я не в Москві не здогадалися", — написав Комісаренко у соцмережі.

Також чоловік зазначив, що має російський паспорт, проте білоруські спецслужби можуть про це не знати.

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Що відомо про Славу Комісаренка

Слава Комісаренко – білоруський та російський стендап-комік. Родом із Мінська. Зайнявся гумором у 18 років, а у 21 рік вже заробляв своїми жартами. Восени 2012 року Слава Комісаренко став постійним резидентом проєкту Stand Up на російському телеканалі ТНТ.

Раніше Комісаренко піддав жорсткій критиці дії влади Білорусі після виборів президента, що пройшли минулого року. Комік неодноразово згадував Олександра Лукашенка у своїх виступах. 4 січня 2021 року гастрольні посвідчення Комісаренка на виступи в Мінську 10 та 11 квітня були анульовані.

5 січня на концерті в Єкатеринбурзі Слава Комісаренко розпочав свій виступ зі слів: "Ось що трапилося: тепер заборонено всі мої концерти в Білорусі, у мене відкликано гастрольну ліцензію. Іронічно, що всім концерти скасовує коронавірус, а мені – головний ковід-дисидент. Так що я тепер не бачу сенсу стримуватись".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у серпні минулого року в Росії стендап-коміка Ідрака Мірзалізаде заарештували на 10 діб. Його звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі через жарти про любов росіян до фекалій. Пізніше його визнали довічно небажаним у країні. У грудні Ідрак Мірзалізаде розповів, що за його голову було призначено винагороду і він знає, хто його "замовив".