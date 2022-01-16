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Жанну Бадоєву "застали" з лисим росіянином: "Вам йде Дмитро" (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Екс-дружина Алана Бадоєва похвалилася святковим образом Новина оновлена 16 січня 2022, 10:27
Екс-дружина Алана Бадоєва похвалилася святковим образом

Телеведуча знялася у російській передачі

Колишня ведуча передачі про подорожі "Орел і Решка" похвалилася святковим луком. Відома телеведуча та актриса Жанна Бадоєва поділилася кадром зі зйомок російської новорічної передачі. 45-річна зірка, яка зараз живе в Італії зі своїм третім чоловіком, львів’янином Василем Мельничиним, стала активніше з’являтися на пропагандистських каналах РФ.

Днями Бадоєва виклала в Інстаграмі фото, де вона позує в компанії російського актора та телеведучого Дмитра Нагієва.

"Вже три роки ми зустрічаємося з вами у Новий рік в ефірі Першого)) Давайте виберемо мій найуспішніший новорічний образ за ці роки?", — звернулася телеведуча до своїх підписників.

Жанна Бадоєва під час зйомок новорічної передачі в Росії
Жанна Бадоєва під час зйомок новорічної передачі в Росії

"Найбільше Вам йде Дмитро Нагієв", — написала одна з шанувальниць Бадоєвої.

Що відомо про особисте життя Жанни Бадоєвої

З популярним кліпмейкером Аланом Бадоєвим телеведуча розійшлася у 2012 році після 9 років подружнього життя. У цьому шлюбі у пари народилася дочка Лоліта. Також Бадоєва має старшого сина Бориса від першого шлюбу з бізнесменом Ігорем Кураченком.

З третім чоловіком, бізнесменом Василем Мельничиним, Жанна Бадоєва проживає у шлюбі з 2014 року.

Жанна Бадоєва з Василем Мельничиним
Жанна Бадоєва з Василем Мельничиним

Раніше "Телеграф" повідомляв, що із Москви в Україну втік відомий стендапер Слава Комісаренко. Комік заявив, що його хоче викрасти білоруське КДБ.

Теги:
#Дмитро Нагієв #Жанна Бадоєва
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