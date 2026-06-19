"Не ний, Лоло": українці жорстко поставили на місце Лоліту, яка занила через удари по Москві (відео)

Співачка розлютила мережу скаргами

Співачка Лоліта Мілявська, яка народилася у Мукачеві Закарпатської області, але зрадила батьківщину заради кривавих рублів, обурилася через скасування свого авіарейсу в Росії. Путіністка не змогла вчасно вилетіти на черговий заробіток через обмеження в російських аеропортах, запроваджених на тлі повідомлень про атаку українських безпілотників.

Своє цинічне невдоволення 62-річна виконавиця записала на відео та виклала до Instagram. До речі, сторінку зрадниці зараз приховано для перегляду з території України.

У своєму зверненні артистка скаржиться на порушення її комфорту: "Я вранці зганяла в аеропорт Шереметьєво з колективом. У нас завтра мав бути корпоратив у Сочі. Нас підвезли до літака, а потім сказали, що наш рейс взагалі скасовано. Я повернулася додому… Я взагалі не люблю, коли плани змінюються".

Українці в мережі миттєво відреагували на ниття артистки і залишили їй сотні "приємних" коментарів, нагадавши про щоденні жахіття війни на її батьківщині:

"Ніхто не любить коли міняються плани, або все життя..."

"У мене на ці 5 років теж були зовсім інші плани, а доводиться кожну тривогу здригатися від вибухів, ховатися у ванній від ракет і шахедів, не бачитися місяцями з рідними, оплакувати близьких та друзів. Тож не скавчи, Лоло"

"Плани то таке, а коли життя міняється на роки?!! Про війну розповідають дітки, які ні дня не жили в мирні часи.. а в скількох людей зовсім забрали це життя 😢😢😢"

Нагадаємо, що раніше зрадниця скаржилася на маленьку пенсію у РФ. Однак пізніше Лоліта розлютила росіян вартістю свого дорогого образу на публічному заході.