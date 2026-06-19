Певица взбесила сеть жалобами

Певица Лолита Милявская, которая родилась в Мукачево Закарпатской области, но предала родину ради кровавых рублей, возмутилась из-за отмены своего авиарейса в России. Путинистка не смогла вовремя вылететь на очередной заработок из-за ограничений в российских аэропортах, введенных на фоне сообщений об атаке украинских беспилотников.

Свое циничное недовольство 62-летняя исполнительница записала на видео и выложила в Instagram. К слову, страница предательницы сейчас скрыта для просмотра с территории Украины.

В своем обращении артистка жалуется на нарушение ее комфорта: "Я утром сгоняла в аэропорт Шереметьево с коллективом. У нас завтра должен был быть корпоратив в Сочи. Нас подвезли к самолету, а потом сказали, что наш рейс вообще отменен. Я вернулась домой… Я вообще не люблю, когда планы меняются".

Украинцы в сети мгновенно отреагировали на нытье артистки и оставили ей сотни "приятных" комментариев, напомнив о ежедневных ужасах войны на ее родине:

"Никто не любит когда меняются планы, или вся жизнь…"

"У меня на эти 5 лет тоже были совсем другие планы, а приходится каждую тревогу содрогаться от взрывов, прятаться в ванной от ракет и шахедов, не видеться месяцами с родными, оплакивать близких и друзей. Так что не ной, Лоло"

"Планы то такое, а когда жизнь меняется на годы?!! О войне рассказывают детки, которые ни дня не жили в мирное время.. а у скольких людей совсем унесли эту жизнь 😢😢😢"

Напомним, что ранее предательница жаловалась на маленькую пенсию в РФ. Однако позже Лолита разозлила россиян стоимостью своего дорогого образа на публичном мероприятии.