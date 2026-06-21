Алан Бадоев показал свою взрослую дочь от ведущей, которая молчит о войне (фото)

21-летняя девушка не живет в Украине

Украинский клипмейкер Алан Бадоев 21 июня, в День отца, поделился с поклонниками редкими семейными снимками со своей единственной дочерью Лолитой, которая появилась в браке с молчуньей Жанной Бадоевой.

В публикации Instagram Бадоев собрал кадры, сделанные в разное время. На них 21-летняя Лолита позирует не только одна. Отдельное внимание привлекают снимки, на которых она изображена со своим братом Борисом — сыном Жанны Бадоевой от первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко.

Лолита Бадоева. Фото: instagram.com/alanbadoev

Лолита вместе со старшим братом Борисом. Фото: instagram.com/alanbadoev

Семья сейчас живет в Италии вместе с матерью Лолиты и ее супругом — итальянским бизнесменом львовского происхождения Василием Мельничиным. Несмотря на расстояние, Алан периодически делится редкими моментами из жизни дочери.

Свежую публикацию режиссер подписал коротко и эмоционально: "Самый счастливый батя — это я!".

По словам Бадоева, Лолита пока не определилась с будущей профессией, однако уже проявляет интерес к режиссуре и творческой сфере. Сам режиссер также отмечает, что поддерживает ее выбор и стремления.

Напомним, Жанна Бадоева получила широкую известность как ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" и работала на украинском телевидении. После полномасштабного вторжения ведущая предпочла развлекать российскую аудиторию.

Жанна Бадоева с дочерью Лолитой. Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

В последние годы Бадоева проживает в Италии и молчит про российско-украинскую войну. В 2023 году она была включена в санкционный список СНБО Украины вместе с Киркоровым, Лолитой Милявской, Ларисой Долиной и другими путинистами.