От секс-символа Playboy до патриотки и скромницы: как за время войны изменилась Даша Астафьева (фото)

Артистка поразила украинцев своими внутренними трансформациями

Даша Астафьева — популярная украинская певица и модель, которая была солисткой группы NikitA и моделью Playboy. Украинцы привыкли видеть в артистке секс-символ, а ее сценический образ полностью соответствовал этому статусу. Однако с начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году все изменилось и Даша поразила всех своими трансформациями.

Сегодня, 4 августа певице исполняется 40 лет. "Телеграф" расскажет, как изменилась Даша Астафьева за время войны и как она удивила всех в начале 2022 года.

Даша Астафьева — NikitA, Playboy, секс-символ

Даша Астафьева с детства мечтала о сценической и модельной карьере. В 13 лет она увидела журнал Playboy и начала мечтать попасть на его страницы. Она много училась и работала для воплощения своей мечты стать популярной и у нее получилось. В 2007 году Даша стала сексапильной солисткой группы NikitA, где демонстрировала свое тело в откровенных образах.

Даша Астафьева пела в группе NikitA. Фото: Getty Images

В апреле 2006 года Астафьева стала "playmate месяца" украинского издания Playboy, а уже в следующем 2007 году она выиграла титул "девушки года". А уже в 2008 году украинку пригласили на съемки в США, там она также попала на виллу основателя Playboy Хью Хефнера и стала его любимицей.

Даша Астафьева была любимицей Хью Хефнера. Фото: Getty Images

В украинском шоу-бизнесе Астафьева всегда имела амплуа гламурной дивы и секс-символа. Она участвовала в развлекательных шоу, до 2017 года пела в группе NikitA, будоражила соцсети откровенными фотосессиями и к тому же гастролировала в России. Однако в 2022 году все резко изменилось.

Даша Астафьева во время войны в Украине

Когда в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину и многие звезды начали уезжать из Киева, Даша Астафьева решила остаться. Более того, она поразила всех, когда начала приходить на волонтерскую кухню и помогать кормить военных. Кадры, на которых певица в скромном домашнем наряде чистит картошку с волонтерами, тогда облетели все новостные ленты и соцсети.

Даша Астафьева чистила картошку на волонтерской кухне в начале большой войны

Позже Астафьева давала интервью, в которых не просто проявила твердую проукраинскую позицию, но и раскаялась, что ездила выступать в РФ после 2014 года. Певица призналась, что только после начала большой войны переосмыслила все и начала четко идентифицировать себя, как украинку.

В августе 2023 года Даша Астафьева с командой запустила необычный проект UnderBooks. Это приложение аудиокниг для смартфонов, в котором собраны книги об истории и культуре Украины, культовые произведения украинских художников и другие книги, озвученные украинскими артистами. Певица и волонтер стала главным амбассадором этого проекта и сама занималась озвучкой некоторых произведений.

Даша Астафьева запустила приложение UnderBooks

Также Астафьева принимала и продолжает принимать участие в разных благотворительных проектах, направленных на поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, пользователи могли заметить, что Даша стала более скромно презентовать себя в соцсети Instagram. Хотя время от времени поднимает настроение украинцев жаркими фотосессиями.

Даша Астафьева сменила гламурный образ на более спокойный и женственный

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