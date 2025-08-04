Від секс-символа Playboy до патріотки та скромниці: як за час війни змінилася Даша Астаф’єва (фото)

Артистка вразила українців своїми внутрішніми трансформаціями

Даша Астаф'єва – популярна українська співачка та модель, яка була солісткою гурту NikitA та моделлю Playboy. Українці звикли бачити в артистці секс-символ, а її сценічний образ повністю відповідав цьому статусу. Проте з початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році все змінилося, і Даша вразила всіх своїми трансформаціями.

Сьогодні, 4 серпня, співачці виповнюється 40 років. "Телеграф" розповість, як змінилася Даша Астаф’єва за час війни та як вона здивувала всіх на початку 2022 року.

Даша Астаф’єва — NikitA, Playboy, секс-символ

Даша Астаф’єва з дитинства мріяла про сценічну та модельну кар’єру. У 13 років вона побачила журнал Playboy і почала мріяти потрапити на його сторінки. Вона багато вчилася та працювала для втілення своєї мрії стати популярною і в неї вийшло. У 2007 році Даша стала сексапільною солісткою групи NikitA, де демонструвала своє тіло у відвертих образах.

Даша Астаф’єва співала у гурті NikitA. Фото: Getty Images

У квітні 2006 року Астаф'єва стала "playmate місяця" українського видання Playboy, а вже наступного 2007 року вона виграла титул "дівчини року". А у 2008 році українку запросили на зйомки до США, там вона також потрапила на віллу засновника Playboy Х'ю Хефнера та стала його улюбленицею.

Даша Астаф’єва була улюбленицею Х’ю Хефнера. Фото: Getty Images

В українському шоу-бізнесі Астаф’єва завжди мала амплуа гламурної діви та секс-символа. Вона брала участь у розважальних шоу, до 2017 року співала у групі NikitA, розбурхувала соцмережі відвертими фотосесіями і до того ж гастролювала в Росії. Проте у 2022 році все різко змінилося.

Даша Астаф’єва під час війни в Україні

Коли у лютому 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну і багато зірок почали виїжджати з Києва, Даша Астаф’єва вирішила залишитися. Більше того, вона вразила всіх, коли почала приходити на волонтерську кухню та допомагати годувати військових. Кадри, на яких співачка у скромному домашньому вбранні чистить картоплю з волонтерами, тоді облетіли всі новинні стрічки та соцмережі.

Даша Астаф’єва чистила картоплю на волонтерській кухні на початку великої війни

Пізніше Астаф’єва давала інтерв’ю, в яких не просто провиявила тверду проукраїнську позицію, а й розкаялася, що їздила виступати в РФ після 2014 року. Співачка зізналася, що лише після початку великої війни переосмислила все і почала чітко ідентифікувати себе як українку.

У серпні 2023 року Даша Астаф’єва з командою запустила незвичайний проект UnderBooks. Це додаток аудіокниг для смартфонів, в якому зібрано книги про історію та культуру України, культові твори українських митців та інші книги, озвучені українськими артистами. Співачка та волонтерка стала головним амбасадором цього проекту і сама займалася озвученням деяких творів.

Даша Астаф’єва запустила застосунок UnderBooks

Також Астаф’єва брала та продовжує брати участь у різних благодійних проектах, спрямованих на підтримку Збройних сил України. Крім того, користувачі могли помітити, що Даша почала скромніше презентувати себе в соцмережі Instagram. Хоча час від часу піднімає настрій українців спекотними фотосесіями.

Даша Астаф’єва змінила гламурний образ на спокійніший і жіночніший

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