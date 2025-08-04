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Від секс-символа Playboy до патріотки та скромниці: як за час війни змінилася Даша Астаф’єва (фото)

Автор
Галина Струс
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Даша Астаф’єва дуже змінилася з початку повномасштабної війни Новина оновлена 04 серпня 2025, 17:32
Даша Астаф’єва дуже змінилася з початку повномасштабної війни. Фото Колаж "Телеграф"

Артистка вразила українців своїми внутрішніми трансформаціями

Даша Астаф'єва – популярна українська співачка та модель, яка була солісткою гурту NikitA та моделлю Playboy. Українці звикли бачити в артистці секс-символ, а її сценічний образ повністю відповідав цьому статусу. Проте з початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році все змінилося, і Даша вразила всіх своїми трансформаціями.

Сьогодні, 4 серпня, співачці виповнюється 40 років. "Телеграф" розповість, як змінилася Даша Астаф’єва за час війни та як вона здивувала всіх на початку 2022 року.

Даша Астаф’єва — NikitA, Playboy, секс-символ

Даша Астаф’єва з дитинства мріяла про сценічну та модельну кар’єру. У 13 років вона побачила журнал Playboy і почала мріяти потрапити на його сторінки. Вона багато вчилася та працювала для втілення своєї мрії стати популярною і в неї вийшло. У 2007 році Даша стала сексапільною солісткою групи NikitA, де демонструвала своє тіло у відвертих образах.

Даша Астаф’єва, NikitA
Даша Астаф’єва співала у гурті NikitA. Фото: Getty Images

У квітні 2006 року Астаф'єва стала "playmate місяця" українського видання Playboy, а вже наступного 2007 року вона виграла титул "дівчини року". А у 2008 році українку запросили на зйомки до США, там вона також потрапила на віллу засновника Playboy Х'ю Хефнера та стала його улюбленицею.

Даша Астаф’єва, Х’ю Хефнер
Даша Астаф’єва була улюбленицею Х’ю Хефнера. Фото: Getty Images

В українському шоу-бізнесі Астаф’єва завжди мала амплуа гламурної діви та секс-символа. Вона брала участь у розважальних шоу, до 2017 року співала у групі NikitA, розбурхувала соцмережі відвертими фотосесіями і до того ж гастролювала в Росії. Проте у 2022 році все різко змінилося.

Даша Астаф’єва під час війни в Україні

Коли у лютому 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну і багато зірок почали виїжджати з Києва, Даша Астаф’єва вирішила залишитися. Більше того, вона вразила всіх, коли почала приходити на волонтерську кухню та допомагати годувати військових. Кадри, на яких співачка у скромному домашньому вбранні чистить картоплю з волонтерами, тоді облетіли всі новинні стрічки та соцмережі.

Даша Астаф’єва чистила картоплю
Даша Астаф’єва чистила картоплю на волонтерській кухні на початку великої війни

Пізніше Астаф’єва давала інтерв’ю, в яких не просто провиявила тверду проукраїнську позицію, а й розкаялася, що їздила виступати в РФ після 2014 року. Співачка зізналася, що лише після початку великої війни переосмислила все і почала чітко ідентифікувати себе як українку.

У серпні 2023 року Даша Астаф’єва з командою запустила незвичайний проект UnderBooks. Це додаток аудіокниг для смартфонів, в якому зібрано книги про історію та культуру України, культові твори українських митців та інші книги, озвучені українськими артистами. Співачка та волонтерка стала головним амбасадором цього проекту і сама займалася озвученням деяких творів.

Даша Астаф’єва, UnderBooks
Даша Астаф’єва запустила застосунок UnderBooks

Також Астаф’єва брала та продовжує брати участь у різних благодійних проектах, спрямованих на підтримку Збройних сил України. Крім того, користувачі могли помітити, що Даша почала скромніше презентувати себе в соцмережі Instagram. Хоча час від часу піднімає настрій українців спекотними фотосесіями.

Даша Астаф’єва фото
Даша Астаф’єва змінила гламурний образ на спокійніший і жіночніший

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Теги:
#Playboy #Модель #Даша Астаф'єва #Секс-символ