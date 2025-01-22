Приховує стосунки після наречного, якого судили: що відомо про нового бойфренда секс-символа Даші Астаф'євої

Зірці зараз 29 років, а її обранцю — 29

Відома модель, співачка та волонтерка Даша Астаф’єва — справжній секс-символ українського шоубізнесу. Раніше вона знімалася у відвертих кліпах і неодноразово була зіркою журналу Playboy. Особисте життя вона ніколи не приховувала, але й не афішувала його подробиці. Проте, після гучних стосунків на публіку, зараз зірка обрала вести приватне життя і ретельно приховує свого молодого бойфренда.

Відомо, що обранець зірки молодший за неї на 10 років, але його ім’я залишається таємницею. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про коханого Даші Астаф’євої.

Даша Астаф'єва нині перебуває у стосунках із чоловіком, який працює в IT-сфері. Вони познайомилися на початку повномасштабного вторгнення, і, за словами Даші, коханий став для неї справжньою підтримкою в цей складний час. Йому приблизно 28-29 років. Разом пара створила спільний бізнес-проєкт — книжковий застосунок UnderBooks, який популяризує українську літературу.

В інтерв’ю зірка завжди говорить про свого коханця з посмішкою та з "сяючими" очима. За словами співачки, він дуже ввічливий та справжній джентльмен. Проте розкривати його особистість Астаф’єва не поспішає через негативний досвід публічних стосунків у минулому.

Що відомо про екснареченого Даші Астаф’євої

Артем Кім — український бізнесмен, відомий як колишній наречений співачки Даші Астаф'євої. Він є сином Віссаріона Кіма, колишнього генерального директора НАЕК "Енергоатом" та Южно-Української атомної електростанції.

У серпні 2017 року Артема Кіма затримали детективи НАБУ за підозрою в причетності до розкрадання державних коштів на суму майже 27 мільйонів гривень під час тендеру на закупівлю обладнання для Южно-Української АЕС у 2012 році.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Кіма запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці з носінням електронного браслета.

Артем Кім та Даша Астаф’єва будували серйозні стосунки, були разом 6 років і навіть збиралися одружитися. Проте, через судові процеси зірка вирішила порвати з ним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Василя Вірастюка. Вона молодша за Вірастюка на 11 років і народила йому п’ятого сина.