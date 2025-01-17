Молодша за Вірастюка на 11 років і народила йому п’ятого сина: як виглядає кохана стронгмена і що про неї відомо

Роман із молодою обраницею Вірастюк закрутив під час війни

Власник титулу "Найсильніша людина світу" Василь Вірастюк нещодавно став батьком уп’яте. Ще одного сина подарувала українському стронгменові його кохана Ірина, яку він довгий час від усіх приховував.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про нову обраницю Василя Вірастюка та скільки у них спільних дітей. Ми дізналися деякі деталі їхнього знайомства.

Що відомо про особисте життя Василя Вірастюка

Український спортсмен та екснардеп Василь Вірастюк був одружений двічі. Першою його дружиною стала Світлана Забіяка, яка була чемпіонкою України з фітнесу. У 2006 році дівчина загинула в Туреччині на гірськолижному курорті в результаті сходу лавини. Світлана подарувала Вірастюку сина Адама.

Василь Вірастюк із першою дружиною, яка трагічно загинула

Через рік Василь Вірастюк знову пішов під вінець. Другою дружиною стала Інна – співробітниця німецької фармацевтичної компанії, з якою він познайомився у дорожній пробці. У шлюбі, який тривав 13 років, у пари народилося ще двоє синів: Олег та Олександр.

Василь Вірастюк із другою дружиною та дітьми

Але влітку 2024 року стало відомо, що відомий стронгмен розлучається з дружиною Інною, яка на початку війни разом із дітьми поїхала за кордон, бо зустрів нове кохання. Він визнав, що зрадив дружину, але і її виїзд з України прийняв як зраду.

Василь Вірастюк закрутив новий роман під час війни

Як виглядає дівчина Василя Вірастюка та чим займається

Новою обраницею Василя Вірастюка стала Ірина Зінченко. Їхнє знайомство, як розповів спортсмен в інтерв’ю Славі Дьоміну, сталося випадково в одному з ресторанів Івано-Франківська у 2019 році. Василь відпочивав у закладі разом із дружиною Інною й до нього підійшли дівчата, серед яких була Ірина, щоб сфотографуватися.

Нова обраниця Василя Вірастюка

Ірина Зінченко молодша за Вірастюка на 11 років

Але роман у них почався під час війни. Ірині 38 років і вона є відомим дизайнером весільних та вечірніх суконь, а також засновницею бренду Iryna Zinchenko та студії пошиття одягу. Жінка молодша за Вірастюка на 11 років і виховує двох дітей від попередніх шлюбів.

Як виглядає дівчина Василя Вірастюка

Ірина Зінченок та Василь Вірастюк із друзями

У 2023 році кохана народила від стронгмена сина, якого назвали Володимир. А 6 січня 2025 року Вірастюк на своїй сторінці в Instagram повідомив, що знову став батьком. П’ятого сина український спортсмен назвав Ярославом.

Ірина народила від Вірастюка двох синів

"Телеграф" писав раніше, як у молодості виглядала найсильніша людина у світі Василь Вірастюк. Змінилася лише борода.