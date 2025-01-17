Младше Вирастюка на 11 лет и родила ему пятого сына: как выглядит возлюбленная стронгмена и что о ней известно

Роман с молодой избранницей Вирастюк закрутил во время войны

Обладатель титула "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк недавно стал отцом в пятый раз. Еще одного сына подарила украинскому стронгмену его возлюбленная Ирина, которую он долгое время скрывал от общественности.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о новой избраннице Василия Вирастюка и сколько у них общих детей. Мы узнали некоторые детали их знакомства.

Что известно о личной жизни Василия Вирастюка

Украинский спортсмен и экс-нардеп Василий Вирастюк был женат дважды. Первой его супругой стала Светлана Забияка, которая была чемпионкой Украины по фитнесу. В 2006 году девушка погибла в Турции на горнолыжном курорте в результате схода лавины. Светлана подарила Вирастюку сына Адама.

Василий Вирастюк с первой женой, которая трагически погибла

Через год Василий Вирастюк снова пошел под венец. Второй женой стала Инна — сотрудница немецкой фармацевтической компании, с которой он познакомился в дорожной пробке. В браке, который продлился 13 лет, у пары родились еще двое сыновей: Олег и Александр.

Василий Вирастюк со второй женой и детьми

Но летом 2024 года стало известно, что известный стронгмен разводится с женой Инной, которая в начале войны вместе с детьми уехала за границу, потому что встретил новую любовь. Он признал, что изменил супруге, но и ее выезд из Украины принял как предательство.

Василий Вирастюк закрутил новый роман во время войны

Как выглядит девушка Василия Вирастюка и чем занимается

Новой избранницей Василия Вирастюка стала Ирина Зинченко. Их знакомство, как рассказал спортсмен в интервью Славе Демину, произошло случайно в одном из ресторанов Ивано-Франковска в 2019 году. Василий отдыхал в заведении вместе с супругой Инной и к нему подошли девушки, среди которых была Ирина, чтобы сфотографироваться.

Новая избранница Василия Вирастюка

Ирина Зинченко младше Вирастюка на 11 лет

Но роман у них завязался во время войны. Ирине 38 лет и она является известным дизайнером свадебных и вечерних платьев, а также основательницей бренда Iryna Zinchenko и студии пошива одежды. Женщина младше Вирастюка на 11 лет и воспитывает двух детей от предыдущих браков.

Как выглядит девушка Василия Вирастюка

Ирина Зинченок и Василий Вирастюк с друзьями

В 2023 году возлюбленная родила от стронгмена сына, которого назвали Владимир. А 6 января 2025 года Вирастюк на своей странице в Instagram сообщил, что снова стал отцом. Пятого сына украинский спортсмен назвал Ярославом.

Ирина родила от Вирастюка двоих сыновей

"Телеграф" писал ранее, как в молодости выглядел самый сильный человек в мире Василий Вирастюк. Изменилась только борода.