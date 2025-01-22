Скрывает отношения после жениха, которого судили: что известно о новом бойфренде секс-символа Даши Астафьевой

Звезде сейчас 39 лет, а ее избраннику — 29

Известная модель, певица и волонтер Даша Астафьева — настоящий секс-символ украинского шоу-бизнеса. Раньше она снималась в откровенных клипах и не раз была звездой журнала Playboy. Личную жизнь она никогда не скрывала, но и не афишировала ее подробности. Однако, после громких отношений на публику, звезда избрала вести частную жизнь и тщательно скрывает своего молодого бойфренда.

Известно, что избранник звезды младше ее на 10 лет, но его имя остается тайной. "Телеграф" решил выяснить, что известно о любимом Даше Астафьевой.

Даша Астафьева сейчас находится в отношениях с мужчиной, работающим в IT-сфере. Они познакомились в начале полномасштабного вторжения, и, по словам Даши, любимый стал для нее подлинной поддержкой в это сложное время. Ему примерно 28-29 лет. Вместе пара создала совместный бизнес-проект — книжное приложение UnderBooks, популяризирующее украинскую литературу.

В интервью звезда всегда говорит о своем любовнике с улыбкой и с "сияющими" глазами. По словам певицы, он очень вежливый и настоящий джентльмен. Однако раскрывать его личность Астафьева не спешит из-за негативного опыта публичных отношений в прошлом.

Что известно об экс-женихе Даши Астафьевой

Артём Ким — украинский бизнесмен, известный как бывший жених певицы Даши Астафьевой. Он сын Виссариона Кима, бывшего генерального директора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской атомной электростанции.

В августе 2017 года Артема Кима задержали детективы НАБУ по подозрению в причастности к хищению государственных средств на сумму около 27 миллионов гривен во время тендера на закупку оборудования для Южно-Украинской АЭС в 2012 году.

Соломенский районный суд Киева избрал для Кима меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца с ношением электронного браслета.

Артём Ким и Даша Астафьева строили серьезные отношения, были вместе 6 лет и даже собирались жениться. Однако из-за судебных процессов звезда решила порвать с ним.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Василии Вирастюке. Она младше Вирастюка на 11 лет и родила ему пятого сына.