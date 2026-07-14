Втекла з України та "прикривала" чоловіка: що відомо про дружину "Київстонера"

Пара має спільного сина

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Після того як російські пропагандистські ЗМІ поширили звинувачення на адресу українського репера Kyivstoner (Альберта Васильєва), увага прикута не лише до самого артиста, а й до його найближчого оточення. Поки музикант іронічно відреагував на заяви ФСБ, коротко прокоментувавши їх у сторіс словами: "шо, на**й?", багатьох зацікавило, хто підтримує його поза публічним життям.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про дружину репера Аліну, яка разом із чоловіком виховує маленького сина та останніми роками живе за кордоном.

Хто така Аліна — дружина Kyivstoner

Аліна не належить до українського шоубізнесу та веде значно менш публічний спосіб життя, ніж її чоловік. Вона активно розвиває власний блог у соцмережах, де ділиться буднями родини, материнством, подорожами та особистими думками.

Kyivstoner з дружиною Аліною. Фото: instagram.com/alishaaa_aa

Про їхні стосунки стало відомо кілька років тому. Згодом пара офіційно оформила шлюб, а у 2024 році у них народився син. Після появи дитини подружжя стало значно частіше розповідати про сімейне життя, хоча обличчя хлопчика тривалий час не показувало.

Kyivstoner з сином. Фото: соцмережі

Чому вони переїхали до Словаччини

Після початку повномасштабної війни сім'я певний час жила у США, однак згодом вирішила перебратися до Європи. У спільних інтерв'ю та подкастах подружжя пояснювало, що обрало Словаччину через спокійніший ритм життя та бажання бути ближче до України.

Kyivstoner з дружиною Аліною. Фото: instagram.com/alishaaa_aa

Нині вони мешкають поблизу Братислави. За словами Альберта, це компроміс між безпекою для родини та можливістю швидко приїжджати до України чи гастролювати Європою.

Аліна бере участь у створенні контенту, знімається у відео чоловіка та супроводжує його під час окремих робочих поїздок.

Дружина Kyivstoner. Фото: instagram.com/alishaaa_aa

Щодо того, як Kyivstoner виїхав з України під час повномасштабного вторгнення, в інтерв'ю Анні Олицькій Аліна розповідала, що на кордоні прикордонники намагалися з'ясувати, чи має репер українське громадянство. За її словами, Альберт виїхав законно за американським паспортом, адже не є громадянином України.

Аліна також пояснювала, що її чоловік не реагує на критику через виїзд за кордон. Вона стверджувала, що репер фінансово підтримує українських військових, дітей, які постраждали від війни, та інші гуманітарні ініціативи, однак принципово не афішує благодійність у соцмережах. За словами дружини артиста, Kyivstoner сумує за Україною і хотів би повернутися, коли це стане безпечно.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз репер Kyivstoner і що він казав про війну. За нього взялися в РФ.