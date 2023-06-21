Полювання на чайові: як поліція "кошмарить" курʼєрів служб доставки

Кур’єри Glovo та інших служб доставки стають жертвами незаконних перевірок на дорогах

Служби доставки стали заручниками планів з протоколів, які досі діють у Нацполіції. Кур’єри, необізнані у своїх правах, стають жертвами незаконних перевірок, які вибивають їх з графіків доставки. Бізнес втрачає дохід і довіру, кур’єри отримують штрафи і від поліції, і від роботодавців.

Як не потрапити на гачок поліцейських та вирішити проблему полювання на кур’єрів, дізнавався "Бізнес Телеграф".

"Вони протоколи обговорюють, як кур’єри — замовлення"

Свою історію нам розповів кур’єр Glovo Станіслав Вережак. За словами хлопця, він їхав на скутері й був майже поруч із будинком, куди мав доставити замовлення. Його зупинила патрульна поліція, попри те, що він нічого не порушив.

"Спочатку вирішили просто перевірити документи: права, страховий поліс тощо. Потім кажуть: "Якийсь ти підозрілий, у тебе очі не такі, блідий якийсь". Запитали, чи вживав алкоголь або наркотичні речовини, — розповідає Станіслав. – Згодом заявили, що треба проїхати перевіритися до лабораторії. Почали тиснути на мене, мовляв, можу відмовитися. Я розумів, що маю право на мовчання, але вперше опинився в такій ситуації, було страшно".

Хлопець запитав, чи немає якоїсь перевірки на місці. Йому запропонували фізичний тест на алкоголь. Він усе виконав вправно. Посвітили ліхтариком в очі й почали наполягати, що зіниці не реагують.

"Спитали: то ви відмовляєтесь від проходження перевірки?" — продовжує розповідь кур'єр.

Станіслав сказав, що подумає, але попросив дозволу віднести замовлення клієнту. Повернувшись, вирішив таки поїхати на експертизу. Однак, було вже пізно — поліцейські оформляли протокол.

Цікава деталь. Станіслав розповів, що на відеокамеру, яка фіксувала спілкування з поліціянтами, потрапив фрагмент, де правоохоронці обговорювали між собою, скільки протоколів виписали сьогодні.

"Вони протоколи обговорюють, як кур’єри — замовлення. А я працюю не для того, щоб вони свій план за квартал виконували", — обурюється хлопець.

Час – це головний чинник успішної роботи служб доставки та заробітків кур’єрів. Якщо працівнику цієї сфери пропонують проїхати здати біоматеріал на аналіз, це не один пропущений робочий день і втрачені кошти як для компанії, так і для працівника.

Виграв суд, але втратив час і дохід

Справа дійшла до суду, говорить адвокат постраждалого, кандидат юридичних наук Ігор Колосінський:

"Я готував процесуальні документи, скаргу на поліцейських, запропонував лінію захисту, і це спрацювало. Навмисне не брав участі у судовому засіданні, щоб суддя сприймала ситуацію як вона є", — розповідає він.

Суд хлопець виграв. Однак вирішення проблеми затягнулося на півтора місяця.

Не зникла й проблема перевірок, каже Станіслав.

"Та тепер, коли патрульні бачать, що до мене була задіяна стаття 130 Кримінального кодексу (стан сп’яніння. – Авт.), мене щоразу "беруть на слабо", а я відповідаю: "Поїхали на експертизу".

Коли мають право зупиняти

За словами юриста-фахівця з безкоштовної правової допомоги Ігоря Шпака, в Законі про Нацполіцію та постанові Кабміну на період дії воєнного стану чітко описані підстави для зупинки транспортних засобів і перевірки документів. Це порушення правил дорожнього руху, скоєння адміністративного правопорушення, якщо транспортний засіб в розшуку тощо.

"Але це не може бути просто тому, що захотілося зупинити, — говорить Ігор Шпак. — Згідно з наказом № 1452/735 мають бути ознаки сп’яніння".

Прогалини в законодавстві

Правозахисники стверджують, що законодавче поле має прогалини, якими користуються "плановики"-поліціянти: відповідальність за безпідставну зупинку водіїв відсутня.

"Законодавство не містить компенсаційного механізму. Якщо підозра поліцейського щодо сп’яніння водія виявилась помилковою, то водій дійсно втратить час і навіть "вибачте" не отримає", — констатує Ігор Колосінський.

Юристи вважають, що, якби працювали компенсаторні механізми і держава виплачувала гроші за безпідставні підозри та втрату часу водієм, поліцейські були б більш уважними та менше зловживали правами громадян.

"Підозра має бути обґрунтованою. У нас все робиться заради статистики, — наголошує Колосінський. — Палична система не змінилася. Оцінка якості роботи поліції триває за протоколами, а не за кількістю ДТП на ділянці. В Законі "Про поліцію" відсутня стаття про право і порядок оскарження дій поліцейського. Є лише одна "горбата" стаття про те, що під час оскарження дій поліцейського можуть бути залучені громадські організації. Ми живемо у глибоко "совдепівській" поліцейській державі", — констатує правозахисник.

Право на мовчання

За словами адвоката, проблемою є і те, що поліція хитрує, коли зупиняє водія та питає, чи готовий він пройти огляд. Водій, наприклад, відмовляється, не знаючи про своє право мовчати. Втім, Кримінальний кодекс передбачає право затриманого на мовчання. Та поліцейські з досвідом вміло маніпулюють цим правом, провокуючи на відмову від проходження експертизи. А це вже підстава для складання протоколу.

Ігор Колосінський посилається на досвід США у тому, як має діяти поліціянт: в разі зупинки водія поліцейський має повідомити, що бачить ознаки сп’яніння, але громадянин має право на адвоката та мовчання. Тоді громадянин без тиску вирішить, як скористатися своїми правами.

Поліція не визнає вину

"Бізнес Телеграф" звернувся за коментарем до Патрульної поліції щодо інциденту зі Станіславом Вережаком. Ось що повідомив т. в. о. заступника начальника Патрульної поліції Олександр Парамонов:

"Пунктом 11 частини 1 Закону (ЗУ "Про Нацполіцію". — Авт.) встановлено, що поліція, відповідно до покладених на неї завдань, регулює дорожній рух, здійснює контроль за дотриманням правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі".

Тобто поліція порушень у своїх діях не вбачає, хоча програла суд.

Компанії готують кур’єрів до ризиків

Вочевидь, зважаючи на кількість проблем з кур'єрами на дорогах, у Glovo вирішили проводити правовий "лікбез" та додатково підтримувати водіїв. Нещодавно компанія представила програму "Glovo для кур’єрів". Вона передбачає підготовку до ризикових для життя та здоров’я ситуацій. Як пояснили "Бізнес Телеграфу" у пресслужбі, компанія проводить низку тренінгів з безпеки дорожнього руху, контраварійного водіння та домедичної допомоги кур’єрам у найбільших містах. Активних працівників Glovo забезпечує медичною страховкою з ширшим переліком допомоги. Зокрема, надає доступ до телемедицини й інших бонусів для фізичного й ментального здоров’я.

Та поки протокольні вимоги до поліціянтів залишатимуться, а хибні перевірки не передбачатимуть відповідальності, кур’єрів на дорогах і дали "кошмаритимуть".