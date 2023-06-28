Есть только одна причина: известный юрист назвал повод для эвакуации авто

В большинстве случаев при неправильной парковке выписывают штраф

В Киеве участились случаи принудительной эвакуации автомобилей на штрафплощадки, хотя согласно правилам это могут сделать лишь в одном случае.

Как рассказал адвокат и известный правозащитник Ростислав Кравец в комментарии "Телеграфу", это не касается случаев неправильной парковки.

"Согласно утвержденным Правилам дорожного движения, фактически эвакуация возможна только в случае, если авто существенно препятствует дорожному движению или работе коммунальных служб", — сказал он.

По его словам, в Киеве же в настоящее время по этой причине забирают от силы 10% всех автомобилей.

Кравец добавил, что если водитель нарушил правила дорожного движения неправильной парковкой, то за это ему положен штраф, но никак не эвакуация.

"Поэтому в большинстве случаев есть злоупотребления, которые никоим образом местными властями не прекращаются", — добавил правозащитник.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Операция "Эвакуация". Кто в Киеве забирает авто на штрафплощадки и законно ли это

Напомним, ранее мы писали о том, какие штрафы выписывают в Киеве водителям, которые оставили свою машину в неположенном месте.