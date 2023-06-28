Є лише одна причина: відомий юрист назвав привід для евакуації авто

У більшості випадків при неправильному паркуванні виписують штраф

У Києві почастішали випадки примусової евакуації автомобілів на штрафмайданчики, хоча згідно з правилами це можуть зробити лише в одному випадку.

Як розповів адвокат та відомий правозахисник Ростислав Кравець у коментарі "Телеграфу", це не стосується випадків неправильного паркування.

"Згідно із затвердженими Правилами дорожнього руху, фактично евакуація можлива лише у випадку, якщо авто істотно перешкоджає дорожньому руху або роботі комунальних служб", — сказав він.

За його словами, у Києві наразі з цієї причини забирають від сили 10% усіх автомобілів.

Кравець додав, що якщо водій порушив правила дорожнього руху неправильним паркуванням, то за це йому загрожує штраф, але ніяк не евакуація.

"Тому здебільшого є зловживання, які жодним чином місцевою владою не припиняються", — додав правозахисник.

Більше теми читайте в матеріалі "Телеграф": Операція "Евакуація". Хто в Києві забирає авто на штрафмайданчики і чи це законно

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які штрафи виписують у Києві водіям, які залишили свою машину в недозволеному місці.