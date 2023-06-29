Як боротися зі свавіллям чиновників під час незаконної евакуації авто у Києві: відомий юрист дав рецепт

Місцева влада Києва заробляє на незаконній евакуації, вважає адвокат

Чиновники у Києві зацікавлені у примусовій евакуації автомобілів. За словами правозахисника Ростислава Кравеця, деякі з них можуть бути пов’язані з команіями, які й займаються евакуацією машин.

Про це адвокат розповів "Телеграфу" і нагадав, що згідно із законом за порушення ПДР через неправильне паркування загрожує штраф, а ніяк не евакуація. Ростислав Кравець упевнений, що деякі чиновники у Києві навмисно не припиняють ці зловживання.

"Як я розумію, вони навіть допомагають вчиняти якнайбільше таких порушень. Не виключаю, що в даному випадку деякі чиновники місцевої влади у зв’язку з саме такою поведінкою зацікавлені (і є де-факто певними бенефіціарами) в отриманні цих коштів, що надходять безпосередньо компаніям, які займаються евакуацією таких авто", — заявив адвокат.

Щоб припинити цей безлад, адвокат пропонує штрафувати не лише порушників правил дорожнього руху, а й місцеву владу, яка належним чином не організувала паркування. Ростислав Кравець зазначив, що стовпчики від паркування авто у Києві "натикали" навіть у тих місцях, де транспортні засоби не перешкоджають пішоходам. Тим самим влада столиці зменшила кількість паркувальних місць.

Щоб перемогти незаконну евакуацію, потрібно розслідувати кожен подібний випадок і розбиратися, чому саме авто евакуювали, чому саме машина заважала і чому не можна було виписати просто штраф. Водночас місцеву владу Києва теж потрібно штрафувати за неналежну організацію парковок.

"Що стосується Києва, можна встановити додаток "Київ.Цифровий", і ви відразу будете в онлайн-режимі бачити, куди евакуювали ваш автомобіль і за допомогою програми сплатити штрафи і потім поїхати забрати автомобіль, де він знаходиться (щоб заощадити кошти за простий авто" на штрафмайданчику та нарахування коштів за кожну добу простою.— ред.) Звертатися прямо в поліцію немає сенсу (у зв’язку з де-факто незаконним вилученням власності, якщо авто не заважає руху, пішоходам, комунальникам — ред.). Тим більше ще й з тієї причини, що поліція у нас після реформи фактично стала повністю безпорадною, тому будь-які звернення до поліції абсолютно ні до чого не приведуть. Тільки втратите свій час. Тут потрібне виключно вольове рішення керівництва держави, щоб припинити ці побори та закінчити незаконну діяльність компаній, що займаються евакуацією авто", — резюмує адвокат.

Детальніше про незаконну евакуацію автомобілів у Києві читайте в ексклюзивному матеріалі "Операція "Евакуація". Хто у Києві забирає авто на штрафмайданчики і чи це законно".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві скасували плату за паркування авто. Йдеться лише про майданчики, що належать комунальному підприємству "Київтранспарксервіс".