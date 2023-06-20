Как быстро охладить автомобиль в жару без кондиционера: простой японский способ

Простой лайфхак не потребует значительных усилий

Летняя жара часто становится настоящим вызовом для автомобилистов, поскольку не всегда есть возможность припарковать свое транспортное средство в тени, из-за чего температура воздуха в салоне стремительно ползет до заоблачных значений.

Однако, как информирует Sante, быстро охладить салон автомобиля можно, даже если у вас нет кондиционера. Для этого можно воспользоваться японским способом, с помощью которого температуру можно снизить менее чем за минуту.

На самом деле он весьма простой и вам не понадобятся никакие дополнительные средства.

В первую очередь необходимо опустить одно из окон, а затем резко открыть противоположную дверь. Из-за резкого перепада давления, в салон затянет прохладный воздух, а горячий вытянет наружу.

После повторения процедуры несколько раз вы можете лично убедиться, что внутри автомобиля станет несколько прохладней.

Если в вашем автомобиле есть кондиционер, то салон можно охладить быстрее, если направить поток холодного воздуха в потолок. Так как он имеет большую плотность, чем теплый, то это будет создавать дополнительную циркуляцию в салоне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об еще шести способах охладить салон автомобиля, если там нет кондиционера.