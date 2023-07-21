У Києві та області число машин зросло до 2 млн: скільки людей припадає на одне авто

Число легковиків на столичних номерах поки ще не дотягує до мільйона одиниць

Станом на п'яте липня ц.р. у Києві офіційно зареєстровано майже 900 000 легкових автомобілів. Цей показник є найвищим у розрізі всіх транспортних засобів (ТЗ), які курсують у столиці.

Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

Разом із тим на ту ж дату вантажівок у столиці налічувалося 129 673 одиниці.

Водночас, за даними Головного сервісного центру, у Київській області офіційна кількість легковиків станом на першу декаду цього липня становила 532 528 одиниць, а вантажівок — 80 507.

Таким чином, загальна кількість легкових автомобілів на початку місяця у столиці та області становила 1 426 725 одиниць. Число ж вантажівок у Києві та в столичній області досягло 210 180 шт. Тобто разом загальна кількість легковиків і вантажних авто сягнула 1 636 905 одиниць.

Зазначимо, кількість автобусів у Києві та області становила 12 496 та 9 631 од. відповідно. Інших транспортних засобів — 91 130 і 85 974 од. відповідно.

Відтак, з даних Головного сервісного центру випливає, що загалом на київських та обласних номерах їздить 1 836 136 транспортних засобів.

Зазначимо, мова йде тільки про транспорт, офіційно зареєстрований з київськими та обласними номерами. Тому логічно, що на дорогах міста та в області переміщається значно більше ТЗ (транзитний, транспорт внутрішньо переміщених осіб, "євробляхи" тощо).

При цьому облік ТЗ веде зараз саме Головний сервісний центр МВС, а не поліція, як це було раніше до поліцейської реформи.

Якщо ж взяти офіційні дані щодо кількості населення у Києві (3,5 млн осіб станом на лютий-2023) та на Київщині (1,8 млн осіб станом на кінець 2022 р.), у середньому виходить, що на три людини припадає один ТЗ (5,3 млн осіб поділити на 2 млн транспортних засобів).

Взявши суто Київ та кількість легковиків, то в середньому вийде, що на одну легковушку припадає в середньому більше трьох людей (3,5 млн поділити на 1 млн машин). На Київщині це співвідношення складатиме так само три людини на 1 легкову автівку (1,8 млн поділити на 532 528).

Як повідомлялось раніше, в Україні більше не продають водійські "права", однак схему обіцяли відновити.

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