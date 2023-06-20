Як швидко охолодити автомобіль у спеку без кондиціонера: простий японський спосіб

Простий лайфхак не вимагатиме значних зусиль

Літня спека часто стає справжнім викликом для автомобілістів, оскільки не завжди є можливість припаркувати свій транспортний засіб у тіні, через що температура повітря в салоні стрімко повзе до надхмарних значень.

Однак, як повідомляє Sante, швидко охолодити салон автомобіля можна, навіть якщо у вас немає кондиціонера. Для цього можна скористатися японським способом, за допомогою якого можна знизити температуру менш ніж за хвилину.

Насправді він простий і вам не знадобляться ніякі додаткові засоби.

В першу чергу необхідно опустити одне з вікон, а потім різко відчинити протилежні двері. Через різкий перепад тиску, в салон затягне прохолодне повітря, а гарячий витягне назовні.

Після повторення процедури кілька разів ви можете особисто переконатися, що всередині автомобіля стане дещо прохолодніше.

Якщо у вашому автомобілі є кондиціонер, салон можна охолодити швидше, якщо направити потік холодного повітря в стелю. Так як він має більшу щільність, ніж теплий, то це буде створювати додаткову циркуляцію в салоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ще шість способів охолодити салон автомобіля, якщо там немає кондиціонера.