По-багатому. У Києві продають розкішний Rolls-Royce Ghost за півмільйона доларів (фото)

На сайтах продажу авто в Україні виставляють розкішні автівки

Українці почали знову скуповувати дорогі автівки преміальних марок попри війну. Так, у Києві виставили на продаж Rolls-Royce Ghost 2021 від британського автовиробника, який виготовляє одні з найрозкішніших автомобілів на планеті.

Як видно на сайті Auto.ria, ціна седану — 499 999 доларів, що зараз можна конвертувати в 71 пікап для ЗСУ (зазвичай ціна на один вживаний автомобіль для військових становить в районі 7 тисяч доларів). Модель дороговартісного авто має двигун V12 у 6.76 літрів та пробіг менше тисячі кілометрів, що робить його майже новим, якщо вірити продавцю.

Скріншот із сайту Auto.ria

Особливість Rolls-Royce Ghost 2021 у тому, що він видає 592 кінських сил та розганяється до 100 км/год за 4,6 секунди. Цей звір без жодних зусиль може розганятися до 250 км на годину. Він приводить у рух усі чотири колеса за допомогою 8-ступінчастої автоматичної коробки передач. Автомобіль також має вражаючий розподіл ваги 50-50, що сприяє маневровості та комфорту під час їзди.

Інтер’єр Ghost – не що інше, як палац. З моменту, коли водій відкриває дверцята (їх можна відкривати та закривати за допомогою електроніки), його огортає аура розкоші: всередині салон оздоблений деревиною, підлокітники обтягнуті м'якою шкірою, вражає металева обробка вентиляційних отворів та важелів.

Rolls-Royce Ghost 2021 на сайті Auto.ria

В основі моделі Ghost лежить алюмінієвий каркас, тому всередині автомобіль має високу акустичну стійкість, яка усуває всі зовнішні шуми.

На лобовому склі є камера, яка сканує дорогу попереду та регулює підвіску відповідно до майбутніх змін дорожнього покриття. Коробка передач підключена до бортового GPS автомобіля для попереднього вибору передач на основі пагорбів, поворотів, перехресть тощо. На панелі приладів є паркувальний автопілот та система нічного бачення.

Лазерні фари забезпечують дальність огляду до 600 м, вдвічі більший діапазон світлодіодних опцій і вдесятеро більшу інтенсивність від звичайних джерел світла

Всередині сидіння регулюються за допомогою електроніки

Навряд чи це хвилює власників Rolls-Royce, але він не надто ощадний у споживанні бензину. В середньому, розхід становить 19,6 літрів на 100 км у місті та 12,38 літрів на 100км на шосе.

Обшивка стелі “Зоряне небо", є однією з відомих функцій Rolls-Royce

До речі, феномен відновлення попиту на дорогі автівки в Україні набув розповсюдження наприкінці минулого року, свідчать дані AUTO-Consulting. Хоча російське вторгнення негативним чином вплинуло на автомобільний ринок України та продажі нових авто різко обвалилися, наприкінці 2022 року і в першому кварталі 2023-го намітився початок "одужання" після серйозного падіння.

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