"Динамо" позбулося ямайця, якого забракував Луческу

23-річний футболіст на контракті у "Динамо" до 30 червня 2026 року

Ямайський вінгер "Динамо" Кахім Перріс продовжить кар’єру в Азербайджані. Напередодні Біло-Сині програли "Бешикташу" і остаточно вилетіли з єврокубків, залишившись без групового етапу Ліги конференцій.

Київський клуб після вильоту з єврокубків відразу взявся за "чистку" складу. Перріс гратиме за ФК "Сабах", передає пресслужба киян на своєму офіційному сайті.

Чинний віцечемпіон Азербайджану орендував "динамівця" до закінчення сезону 2023/2024. Зазначимо, що "Сабах", як і "Динамо", не зумів подолати кваліфікаційний бар’єр Ліги конференцій, команда зосередиться на внутрішній арені.

Нагадаємо, Перріс перейшов до "Динамо" зі словенського "Копера" у вересні 2022 року. За цей час хавбек провів за Біло-Синіх у всіх турнірах 15 матчів, гольовими діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" позбавилося свого капітана Сергія Сидорчука, який перейшов у "маленький" бельгійський клуб.

Нагадаємо, головний тренер Біло-синіх Мірча Луческу випадково мотивував футболістів "Бешикташа" у грі проти "Динамо".