Ось навіщо він потрібний: охоронець Мессі під час матчу врятував футболіста від фаната (відео)
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Сек’юріті зірки світового футболу в минулому служив у спецназі
У черговому матчі чемпіонату США з футболу "Інтер Майамі" з Ліонелем Мессі у складі грав проти чинних чемпіонів "Лос-Анджелеса". Зустріч завершилася перемогою команди аргентинця, але також по її ходу відбувся інший цікавий епізод.
В один із моментів на полі зумів вирватися фанат у футболці "Барселони", який стрімко наближався до Мессі. Перешкодив йому обійняти футболіста особистий охоронець аргентинця Яссін Чуеко.
Цікаво, що затримати порушника в особистого охоронця гравця вийшло швидше, ніж у десятків працівників стадіону.
Про те, що Мессі найняв Яссіна Чеуко, стало відомо кілька тижнів тому. Він перебуває на брівці поля у кожному матчі.
Новий охоронець Мессі є колишнім солдатом армії США. Він також служив у елітному підрозділі американського спецназу. Також він має бойовий досвід в Іраку та Афганістані. Крім того, Чеуко — майстер бойових мистецтв, і він навіть брав участь у кількох боях ММА.
За даними ЗМІ, охоронець Мессі є добрим приятелем російського бійця MMA Хабіба Нурмагомедова.
До речі, сам матч завершився перемогою "Інтер Майамі" з рахунком 3:1. Лео у цій грі віддав дві результативні передачі.
Раніше "Телеграф" писав, що один зі своїх голів Мессі відсвяткував у стилі супергероя.