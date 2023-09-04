Ось навіщо він потрібний: охоронець Мессі під час матчу врятував футболіста від фаната (відео)

Сек’юріті зірки світового футболу в минулому служив у спецназі

У черговому матчі чемпіонату США з футболу "Інтер Майамі" з Ліонелем Мессі у складі грав проти чинних чемпіонів "Лос-Анджелеса". Зустріч завершилася перемогою команди аргентинця, але також по її ходу відбувся інший цікавий епізод.

В один із моментів на полі зумів вирватися фанат у футболці "Барселони", який стрімко наближався до Мессі. Перешкодив йому обійняти футболіста особистий охоронець аргентинця Яссін Чуеко.

Цікаво, що затримати порушника в особистого охоронця гравця вийшло швидше, ніж у десятків працівників стадіону.

Про те, що Мессі найняв Яссіна Чеуко, стало відомо кілька тижнів тому. Він перебуває на брівці поля у кожному матчі.

Новий охоронець Мессі є колишнім солдатом армії США. Він також служив у елітному підрозділі американського спецназу. Також він має бойовий досвід в Іраку та Афганістані. Крім того, Чеуко — майстер бойових мистецтв, і він навіть брав участь у кількох боях ММА.

За даними ЗМІ, охоронець Мессі є добрим приятелем російського бійця MMA Хабіба Нурмагомедова.

До речі, сам матч завершився перемогою "Інтер Майамі" з рахунком 3:1. Лео у цій грі віддав дві результативні передачі.

Раніше "Телеграф" писав, що один зі своїх голів Мессі відсвяткував у стилі супергероя.