Вот зачем он нужен: охранник Месси прямо во время матча спас футболиста от фаната (видео)

Секьюрити звезды мирового футбола в прошлом служил в спецназе

В очередном матче чемпионата США по футболу "Интер Майами" с Лионелем Месси в составе играл против действующих чемпионов "Лос-Анджелеса". Встреча завершилась победой команды аргентинца, но также по ее ходу произошел другой интересный эпизод.

В один из моментов на поле сумел вырваться фанат в футболке "Барселоны", который стремительно приближался к Месси. Помешал ему обнять футболиста личный телохранитель аргентинца Яссин Чуэко.

Интересно, что задержать нарушителя у личного охранника игрока вышло быстрее, чем у десятков работников стадиона.

О том, что Месси нанял Яссина Чеуко стало известно несколько недель назад. Он находится на бровке поля в каждом матче.

Новый телохранитель Месси является бывшим солдатом армии США. Он также служил в элитном подразделении американского спецназа. Также он имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. Кроме того, Чеуко — мастер боевых искусств и он даже принимал участие в нескольких боях ММА.

По данным СМИ, телохранитель Месси является хорошим приятелем российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова.

К слову, сам матч завершился победой "Интер Майами" со счетом 3:1. Лео в этой игре отдал две результативные передачи.

Ранее "Телеграф" писал, что один из своих голов Месси отпраздновал в стиле супергероя.