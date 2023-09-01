Футболист сборной россии в последний момент променял рф на Армению

Игрок родился в Москве, но решил играть за Армению

Полузащитник российского ФК "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян принял решение выступать за сборную Армении, которую возглавляет украинский специалист Александр Петраков.

Об этом футболист заявил сам, передает пресс-служба "Пари НН" в telegram. 22-летний Эдгар, которого вызвали в национальную сборную рф на сентябрьский сбор, отказался выступать за россию и решил играть за команду Армении.

"Дорогие друзья! Как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной россии. Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной россии обратил внимание и оценил мою работу и результаты! рф дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры.

Однако на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную россии, так как уже принял решение выступать за сборную Армении", — заявил Севикян.

Севикян является уроженцем Москвы. Футболист выступал за сборную рф разных возрастов, но не успел сыграть за главную команду рф.

Ранее сообщалось, что в рф прямо на футбольном поле боец ММА нокаутировал футболиста.

Напомним, все сборные и клубы рф отстранены от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. Добавим, что УЕФА уже начал процесс возвращения россии в международный футбол.