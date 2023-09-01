Футболіст збірної росії в останній момент проміняв рф на Вірменію

Гравець народився у Москві, але вирішив грати за Вірменію

Півзахисник російського ФК "Парі Нижній Новгород" Едгар Севікян вирішив виступати за збірну Вірменії, яку очолює український фахівець Олександр Петраков.

Про це футболіст заявив сам, передає пресслужба "Парі НН" у telegram. 22-річний Едгар, якого викликали до національної збірної рф на вересневий збір, відмовився виступати за росію і вирішив грати за команду Вірменії.

"Дорогі друзі! Як ви вже, напевно, знаєте, моє ім’я в списку 49 запрошених футболістів на тренувальний збір збірної росії. Мені дуже приємно, що тренерський штаб збірної рф звернув увагу й оцінив мою роботу і результати! росія дала мені дуже багато в плані мого професіоналізму та кар’єри.

Однак на цей час я маю повідомити, що не зможу прийняти запрошення до збірної росії, оскільки вже ухвалив рішення виступати за збірну Вірменії", — заявив Севікян.

Севікян є уродженцем Москви. Футболіст виступав за збірну росії різних вікових категорій, але не встиг зіграти за головну команду рф.

Раніше повідомлялося, що в росії прямо на футбольному полі боєць ММА нокаутував футболіста.

Нагадаємо, всі збірні та клуби рф відсторонені від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну. Додамо, що УЄФА вже розпочав процес повернення росії у міжнародний футбол.