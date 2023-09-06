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Футболіст збірної росії відмовився грати на батьківщині, назвавши чемпіонат рф цирком

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Михайло Меркулов грав за "Урал" Новина оновлена 06 вересня 2023, 13:55
Михайло Меркулов грав за "Урал". Фото Getty Images

Росіянин провів у першості Хорватії всього 6 матчів, що кардинально вплинуло на його світогляд

Російський футболіст Михайло Меркулов оголосив про завершення спортивної кар’єри в 29 років, хоча мав варіанти продовження кар’єри на батьківщині. Напередодні з рф втік французький нападник.

Відповідний коментар колишнього захисника збірних росії різного віку наводить "Матч ТВ". Причиною такого раннього "виходу на пенсію" гравця є травма коліна. Примітно, що Меркулов отримав пропозиції з росії, проте відмовився виступати там, заявивши, що не хоче бути клоуном у цирку.

"Я прийняв рішення, що, швидше за все, закінчуватиму з кар’єрою. У мене були варіанти продовження кар’єри в росії, але я не хочу бути клоуном у цирку. Не хочу виступати на цій арені", — заявив Михайло.

Меркулов грав за збірні росії U-19, U-21, також викликався в національну команду, проте так і не провів жодного матчу на цьому рівні. Лівий захисник також виступав за російські "Ротор", МІТОС, "Урал" та "Рубін". Його останнім клубом у кар’єрі була хорватська "Рієка", за яку Михайло провів 6 матчів та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної рф в останній момент прийняв рішення грати за Вірменію.

Нагадаємо, в росії прямо на футбольному полі боєць ММА нокаутував футболіста.

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#Футбол #Росія