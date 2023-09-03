Друг України присоромив свою країну за допуск російських футболістів

Хокейний "Домінатор" не розуміє, чому чеська влада продовжує пускати представників країн-агресорів на змагання

Легенда НХЛ, колишній чеський хокеїст Домінік Гашек прокоментував видачу віз до Чехії російським гравцям ФК "Тобол" (Казахстан). Напередодні Домінік звернувся до чеських спортсменів, які виступають в росії.

Відповідний коментар Гашека наводить irozhlas. Домінік вважає, що влада Чехії не повинна була пускати російських футболістів "Тобола" на матч раунду плей-офф Ліги конференцій проти "Вікторії Плзень" (3:0 на користь чехів). Гашек упевнений, що громадяни рф в першу чергу представляють свою країну і лише потім — казахстанський клуб.

"Я не думаю, що це правильно в принципі. Кожен громадянин росії є представником своєї країни і її дій. І тому російські спортсмени, що виступали тут, уособлювали дії росії.

Необхідно визнати це і заздалегідь встановлювати правила або заздалегідь домовлятися з ФІФА, а потім уже робити висновки. Війна триває вже 555 днів, а в нас досі немає чітких правил ”, — заявив Гашек.

Зазначимо, російські футболісти "Тобола" Іван Коновалов, Альберт Габараєв, Павло Кірєєнко, а також білоруси Павло Забєлін та Євген Кресик (фітнес-тренер) не отримали дозвіл на в’їзд до Чехії, проте візи їм таки дали після втручання прем'єр-міністра Чехії.

Нагадаємо, Гашек отримав нагороду "Друг України" за підтримку нашої країни після початку повномасштабного вторгнення рф. Напередодні він звернувся до українців, закликавши гнати назад російське л**но.

Раніше Гашек дорікнув НХЛ за відсутність санкцій проти росії.