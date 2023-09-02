У справі російського хокеїста-ухилянта новий поворот: рф отримала смішний штраф

Російський клуб незаконно підписав і заграв хокеїста, який мав чинний контракт із клубом НХЛ

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) оштрафувала Федерацію хокею росії (ФХР) на 5 тисяч франків за участь воротаря Івана Федотова у матчі КХЛ. Напередодні IIHF визнала трансфер хокеїста до ЦСКА незаконним.

Відповідна заява доступна на офіційному сайті IIHF. Організація пригрозила російському хокею іншими санкціями, якщо гравець продовжуватиме виступати.

"Оскільки ЦСКА і Федерація хокею росії дозволили Івану Федотову грати без дійсного трансферу, як того вимагає розділ II статті 3.5 Міжнародного трансферного регламенту, IIHF накладе штраф у розмірі 5000 швейцарських франків на Федерацію хокею росії за цей дозвіл.

Якщо Федотов продовжить грати без дійсного трансферу, IIHF передасть справу до Дисциплінарної ради IIHF, яка матиме право застосувати додаткові санкції до відповідних залучених сторін, включаючи Івана Федотова, ЦСКА та Федерацію хокею росії”, – йдеться у заяві IIHF.

Нагадаємо, у 2022 році Іван вирішив залишити ЦСКА і підписав контракт із командою НХЛ "Філадельфія", проте не встиг виїхати до США і був затриманий у Санкт-Петербурзі за підозрою в ухиленні від служби в армії. Федотова показово відправили служити, а "Філадельфія" призупинила контракт з росіянином.

Після того, як Іван "віддав борг батьківщині", він несподівано підписав незаконний контракт з ЦСКА, який фактично взяв Івана в рабство.