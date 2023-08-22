Росіяни накинулися на латвійського хокеїста, який відмовився грати за криваві рублі

Спортсмен не збирається працювати у рф

Іноземні хокеїсти заробляють в росії "криваві гроші". Напередодні російський хокеїст поскаржився на життя в Лос-Анджелесі, проте повертатися до Челябінська навідріз відмовився.

Такою думкою поділився нападник збірної Латвії Родріго Аболс, який зараз виступає за шведський "Регле", в інтерв’ю Helsingborgs Dagblad. Спортсмен зазначив, що ні за які гроші не став би виступати в рф. Крім того, він не збирається спілкуватися з тими легіонерами, які таки погодилися грати за рублі. Також хокеїст зазначив, що лише НАТО рятує Латвію від російського вторгнення.

"Мого дідуся, який помер три роки тому, депортували у росію, і він кілька разів повертався. У нас у Латвії все має бути в порядку, тому що ми – країна НАТО. Якби не це, я думаю, нас би давно вже захопили. Нам не варто турбуватися, але лякає, що Москва знаходиться за десять годин їзди на автобусі від Риги.

[Мій дідусь] не служив в армії, але боровся з росіянами іншими способами. Тож якби мені зараз запропонували 10 мільйонів [євро] за те, щоб я грав у КХЛ – я не поїхав би. Це криваві гроші, і мені нецікаво дружити з людьми, які їдуть туди зараз", – заявив Аболс.

Росіяни одразу почали ображати Родріго через його політичну позицію. Користувачі в рф назвали хокеїста ноунеймом, хоча Аболс є бронзовим призером ЧС.

Нагадаємо, збірна Латвії на чемпіонаті світу-2023 сенсаційно виграла "бронзу". У рф тут же примазалися до їхнього успіху.