Россияне набросились на латвийского хоккеиста, который отказался играть за кровавые рубли

Спортсмен не собирается работать в рф

Иностранные хоккеисты зарабатывают в рф "кровавые деньги". Накануне российский хоккеист пожаловался на жизнь в Лос-Анджелесе, однако возвращаться в Челябинск наотрез отказался.

Таким мнением поделился нападающий сборной Латвии Родриго Аболс, который сейчас выступает за шведский "Регле", в интервью Helsingborgs Dagblad. Спортсмен отметил, что ни за какие деньги не стал бы выступать в рф. Кроме того, он не собирается общаться с теми легионерами, которые все-таки согласились играть за рубли. Также хоккеист отметил, что лишь НАТО спасает Латвию от российского вторжения.

"Моего дедушку, который скончался три года назад, депортировали в россию, и он несколько раз возвращался. У нас в Латвии все должно быть в порядке, потому что мы – страна НАТО. Если бы не это, я думаю, нас бы давно уже захватили. Нам не стоит беспокоиться, но пугает, что Москва находится в десяти часах езды на автобусе от Риги.

[Мой дедушка] не служил в армии, но боролся с русскими другими способами. Так что если бы мне сейчас предложили 10 миллионов [евро] за то, чтобы я играл в КХЛ – я бы не поехал. Это кровавые деньги, и мне неинтересно дружить с людьми, которые уезжают туда сейчас", – заявил Аболс.

Россияне тут же начали оскорблять Родриго из-за его политической позиции. Пользователи в рф назвали хоккеиста ноунеймом, хотят Аболс является бронзовым призером ЧМ.

Напомним, сборная Латвии на чемпионате мира-2023 сенсационно выиграла "бронзу". В рф тут же примазались к их успеху.