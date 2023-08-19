Советский хоккеист рассказал о кознях Запада против рф, выдав безумную версию

Россиянин уверен, что за всеми неудачами рф в международном спорте стоят США

Бывший советский хоккеист и арбитр Юрий Карандин обвинил Европу в дисквалификации российского хоккеиста Ивана Федотова.

Соответствующий комментарий Карандина доступен на russia-hockey.ru. По мнению 86-летнего россиянина, во всем виноват Запад во главе с Америкой. Юрий также умудрился приплести "дело Федотова" к полномасштабному вторжению рф в Украину. Он считает, что США на фоне войны якобы заставили Международную федерацию хоккея (IIHF) наказать российского игрока и клуб.

"Сегодня время "обезьянничества" со стороны Европы. В причинах ситуации в Украине она разбираться не хочет, все альтернативные точки зрения там заблокированы, идет слепое следование тем курсом, на который указывает Америка.

Поэтому мы и получаем от Европы по полной программе. "Дело Федотова" – один из ее пунктов. Но я прочитал, что наши "партнеры" смотрят уже в 2025 год, в частности в легкой атлетике у российских спортсменов тоже планируется дисквалификация. Наши враги пытаются работать в долгую, это самое тревожное", — заявил Карандин.

Напомним, IIHF объявила, что контракт россиянина с "Филадельфией" в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента организации. Вратарю выписали бан на 4 месяца, а также наказали российский клуб, наложив запрет на трансферы.

Отметим, в 2022 году Иван решил покинуть ЦСКА и подписал контракт с командой НХЛ "Филадельфия", однако не успел выехать в США и был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Власти специально направили матроса Федотова во время службы на секретный объект, сделав спортсмена невыездным из рф. После этого вратарь подписал незаконный контракт с ЦСКА.