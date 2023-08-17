Спортсмен критикует США, но отказывается возвращаться на родину

Защитник "Ак Барса", олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов хочет жить с семьей в США после завершения карьеры, хотя в рф считают, что в Штатах в сенате заседают рептилоиды.

Соответствующий комментарий Войнова доступен на "СЭ". Хоккеист заявил, что не намерен возвращаться в родной Челябинск, хотя в Лос-Анджелесе, по его словам, ситуация "близка к критической".

– Вы живете в Лос-Анджелесе. В последнее время там не очень обстановка.

– Да, ситуация близка к критической, много чего нехорошего происходит.

Посмотрим, скоро там пройдут Олимпийские игры, для местных жителей это надежда на то, что некоторые вещи изменятся в лучшую сторону. Или, наоборот, метка, что станет совсем все плохо.

– В Челябинск не думали возвращаться?

– Нет, в россии мы полноценно переехали в Москву. Брат и мама живут в Челябинске. Но когда мы хотим увидеться, они приезжают ко мне, – заявил Войнов.

В сети со смехом восприняли слова хоккеиста, отметив, что Вячеслав хочет усидеть на 2 стульях.

Напомним, все сборные и команды рф в хоккее отстранены от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения в Украину. В рф до сих пор истерят из-за международного бана.