Спортсмен критикує США, але відмовляється повертатися на батьківщину

Захисник "Ак Барса", олімпійський чемпіон і дворазовий володар Кубка Стенлі В’ячеслав Войнов хоче жити з сім’єю в США після завершення кар’єри, хоча в рф вважають, що в Штатах у сенаті засідають рептилоїди.

Відповідний коментар Войнова доступний на "СЕ". Хокеїст заявив, що не має наміру повертатися до рідного Челябінська, хоча в Лос-Анджелесі, за його словами, ситуація "близька до критичної".

– Ви живете у Лос-Анджелесі. Останнім часом там не надто обстановка.

– Так, ситуація близька до критичної, багато чого поганого відбувається.

Подивимося, скоро там пройдуть Олімпійські ігри, для місцевих жителів це надія на те, що деякі речі зміняться на краще. Або, навпаки, мітка, що стане зовсім погано.

– До Челябінська не думали повертатися?

– Ні, у росії ми повноцінно переїхали до Москви. Брат та мама живуть у Челябінську. Але коли ми хочемо побачитись, вони приїжджають до мене, – заявив Войнов.

У мережі зі сміхом сприйняли слова хокеїста, наголосивши, що В’ячеслав хоче всидіти на 2 стільцях.

Нагадаємо, всі збірні та команди рф в хокеї відсторонені від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У росії досі істерять через міжнародний бан.