У росії незаконно підписали договір з російським хокеїстом

Міжнародна федерація хокею (IIHF) оголосила, що контракт воротаря Івана Федотова, якого не випустили в США під загрозою в’язниці, з Філадельфією в НХЛ дійсний на сезон-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба IIHF на своєму офіційному сайті. Таким чином, угода хокеїста з російським ЦСКА є недійсною.

IIHF усунула Федотова від матчів на 4 місяці на національному та міжнародному рівні (до 31 грудня 2023 року). Крім того, ЦСКА на один сезон заборонено здійснювати міжнародні трансфери – з 11 серпня 2023 року до 10 серпня 2024 року.

Нагадаємо, 2022 року Іван вирішив залишити ЦСКА і підписав контракт із командою НХЛ "Філадельфія", проте не встиг виїхати до США і був затриманий у Санкт-Петербурзі за підозрою в ухиленні від служби в армії. Федотова показово відправили служити, де хокеїст взяв участь у чемпіонаті Збройних Сил росії у складі збірної ВМФ. "Філадельфія" призупинила контракт із росіянином.

Після того як Іван "віддав борг батьківщині" він несподівано підписав контракт із ЦСКА, який фактично взяв Івана в рабство. Імовірно, влада спеціально направила матроса Федотова під час служби на секретний об’єкт, зробивши спортсмена невиїзним. Таким чином Іван не зможе виїхати ні до США, ні до Канади, а тому йому можна забути про НХЛ.

Раніше в росії зажадали від легенди НХЛ повернути гроші, зароблені в рф.