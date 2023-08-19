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Радянський хокеїст розповів про підступи Заходу проти рф, видавши шалену версію

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Іван Федотов Новина оновлена 19 серпня 2023, 15:18
Іван Федотов. Фото instagram.com/ivan_fedotov28

Росіянин упевнений, що за всіма невдачами рф в міжнародному спорті стоять США

Колишній радянський хокеїст та арбітр Юрій Карандін звинуватив Європу в дискваліфікації російського хокеїста Івана Федотова.

Відповідний коментар Карандіна доступний на russia-hockey.ru. На думку 86-річного росіянина, у всьому винен Захід на чолі з Америкою. Юрій також примудрився приплести "справу Федотова" до повномасштабного вторгнення рф в Україну. Він вважає, що США на тлі війни нібито змусили Міжнародну федерацію хокею (IIHF) покарати російського гравця та клуб.

"Сьогодні час "мавпування" з боку Європи. У причинах ситуації в Україні вона розбиратися не хоче, всі альтернативні точки зору там заблоковані, йде сліпе слідування тим курсом, на який вказує Америка.

Тому ми й отримуємо від Європи по повній програмі. "Справа Федотова" – один із її пунктів. Але я прочитав, що наші "партнери" дивляться вже у 2025 році, зокрема у легкій атлетиці у російських спортсменів також планується дискваліфікація. Наші вороги намагаються працювати в довгу, це найтривожніше", — заявив Карандін.

Нагадаємо, IIHF оголосила, що контракт росіянина з "Філадельфією" в НХЛ є дійсним на сезон-2023/24, а угода з ЦСКА є порушенням трансферного регламенту організації. Воротареві виписали бан на 4 місяці, а також покарали російський клуб, наклавши заборону на трансфери.

Зазначимо, у 2022 році Іван вирішив залишити ЦСКА і підписав контракт із командою НХЛ "Філадельфія", проте не встиг виїхати до США і був затриманий у Санкт-Петербурзі за підозрою в ухиленні від служби в армії. Влада спеціально направила матроса Федотова під час служби на секретний об’єкт, зробивши спортсмена невиїзним із росії. Після цього воротар підписав незаконний контракт із ЦСКА.

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