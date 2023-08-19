Советский чемпион сравнил себя со Сталиным и пригрозил Западу кулаком Лукашенко

В рф обиделись на Запад из-за дисквалификации российского хоккеиста

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался на тему дисквалификации российского хоккеиста Ивана Федотова, которого наказала Международная федерация хоккея (IIHF) за незаконный переход в российский ЦСКА.

Соответствующий комментарий Тихонова доступен на "Матч ТВ". Советский чемпион считает, что против рф и Беларуси идет давление в мировом спорте. Тихонов считает, что россии необходимо вместе со странами СНГ создать свою лигу, которая не будет зависеть от IIHF, таким образом российский хоккей избавиться от влияния Запада. Кроме того бывший биатлонист сравнил себя со Сталиным, а также пригрозил цивилизованным странам кулаком самопровозглашенного президента РБ александра лукашенко.

"Я был восемь лет первым вице-президентом Международной федерации биатлона. Когда я заходил в зал, где заседал исполком, они все вставали. Как при Сталине!

Так и в деле Федотова нужно сражаться за своих. Мы два союзных государства! Нас никому не поставить на колени. Как говорит александр лукашенко, не вздумайте нам погрозить пальцем. В ответ получите кулак. С ними можно только так", – заявил Тихонов.

Напомним, IIHF объявила, что контракт россиянина с командой НХЛ "Филадельфией" действителен в следующем сезоне, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферных правил. Вратарю выписали бан на 4 месяца, а также наказали российский клуб, наложив запрет на международные трансферы.

Отметим, в 2022 году Иван решил покинуть ЦСКА и подписал контракт с командой НХЛ "Филадельфия", однако не успел выехать в США и был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После службы в армии рф вратарь подписал незаконное соглашение с ЦСКА.