Беларусь понимает, что силы несоизмеримы, но все равно грозится нанести удар

Беларусь мгновенно и без предупреждения задействует весь арсенал оружия, включая ядерное оружие, в случае агрессии со стороны Украины или таких стран НАТ как Польша, Литва или Латвия.

Об этом президент Беларуси александр лукашенко заявил в интервью предательнице Диане Панченко.

"Угроза может быть одна, — агрессия против нашей страны. Если будет агрессия со стороны Украины, Польши, Литвы, Латвии , — мы ответим мгновенно всем, что у нас есть. У нас кое-что есть. Удар будет неприемлемый. Мы не соревнуемся с ними. Мы конечно понимаем, Польша, Литва, Латвия, за ними НАТО стоит, силы несоизмеримы. Но мы нанесем неприемлемый удар, и они получат неприемлемый урон. Вот на чем базируется наша концепция безопасности", — заявил лукашенко.

"Ядерное оружие не будет применено, если против нас не будет агрессии. Если будет совершен акт агрессии, мы не будем ждать, мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания. Беларусь не россия, чтобы ждать и наблюдать, до Владивостока от Бреста далеко. Мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. Ядерное оружие мы применим мгновенно без предупреждения , и не только ядерное оружие, у нас есть кое-что еще", — добавил он.

Заметим, что Диана Панченко, — бывшая ведущая каналов медведчука, которая подозревается в оправдании вооруженной агрессии россии. В Украине на нее открыто дело и ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Телеграф", в конце мая стало известно, что россия и Беларусь подписали документ о размещении ядерного оружия на территории Беларуси.