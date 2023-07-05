Лукашенко солгал? В ВСУ сделали важное заявление по поводу ядерного оружия

Пока сложно сказать, насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины

Несмотря на заявления белорусского диктатора александра лукашенко о том, что российское ядерное оружие уже начало прибывать на территорию его страны, в ВСУ эти данные не подтверждают.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"Я не могу подтвердить эту информацию (по поводу доставки первой партии ядерных зарядов в Беларусь — ред.). Для хранения ядерных боеприпасов нужно сделать особые условия, развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс. На сегодняшний день наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно", — отметил он.

Военный также отметил, что сложно сказать, насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины. В этом контексте он обратил внимание: "Не надо забывать, что это война с коварным противником, который не соблюдает международное право и готов на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас есть уничтожение россиянами Каховской ГЭС".

Напомним, ранее мы писали о том, что александр лукашенко уже начал прибегать к ядерному шантажу. Он также уже хочет не только получить российское ядерное оружие, но и персональную "красную кнопку".