лукашенко намекнул на применение ядерного оружия: "координаты уже нанесены"

Диктатор вновь заговорил о ядерном оружии

Белорусский диктатор александр лукашенко выдал очередную порцию ядерного шантажа, но свалил вину за обострение ситуации в мире на "западных политиков".

Как передает "Хартия 97", лукашенко во время выступления во Дворце Республики заявил, что на Западе боятся "авторитета, самостоятельности и силы" Беларуси.

При этом он заявил, что Беларусь и Европа могут быть полезны друг другу во всех сферах. Впрочем, сразу же после этого диктатор обвинил западных политиков в том, что они "кладут голову Европы на ядерную гильотину".

"Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах", — заявил лукашенко.

Также диктатор заявил, что в случае угрозы независимости и территориальной целостности Беларуси, он вместе с российским коллегой владимиром путиным без раздумий "ответят адекватно".

"Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу", — заявил он.

Как сообщалось ранее, недавно лукашенко заявлял, что Беларусь хочет получить возможность самостоятельно распоряжаться российским ядерным оружием, которое будет размещено на ее территории. Кроме того, там уже ведут работы по созданию механизма его применения.