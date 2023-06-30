путинский ядерный шантаж не прошел даром: Польша сделала громкое заявление

Польша намерена разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на перемещение российского ядерного оружия в Беларусь.

Такое заявление в пятницу, 30 июня, сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Он призвал НАТО допустит Польшу к участию в программе Nuclear Sharing.

"По причине того, что россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing", — сказал прьемьер-министр Польши.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что окончательное решение на этот счет будут принимать в США. Согласно программе НАТО по ядерному обмену, оружие могут получить страны Альянса, у которых нет в собственности ядерных боеголовок. Эта программа является частью политики НАТО по ядерному сдерживанию. С 2019 года по такому принципу ядерное оружие из США получили Бельгия, Германия, Турция, Нидерланды и Италия.

Напомним, что в конце мая текущего года россия и Беларусь подписали документ, согласно которому на белорусской территории будет размещено российское ядерное оружие. Тогда же президент Беларуси александр лукашенко заявил, что якобы началось перемещение тактического ядерного оружия. Уже подготовлены места его хранения и прочие формальности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что александру лукашенко подарили модель первой ядерной бомбы СССР в знак перемещения ядерного оружия в Беларусь. При этом, достоверно неизвестно, прибыло ли российское ТЯО уже республику или еще нет.