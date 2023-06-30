путінський ядерний шантаж не пройшов даремно: Польща зробила гучну заяву

Польша сподівається, що американьскі партнери дадуть "зелене світло"

Польща має намір розмістити у себе американську ядерну зброю у відповідь на переміщення російської ядерної зброї до Білорусі.

Таку заяву у п’ятницю, 30 червня, зробив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький на прес-конференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі. Він закликав НАТО допустити Польщу до участі у програмі Nuclear Sharing.

"Через те, що росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусії, ми звертаємося до всієї НАТО, щоб взяти участь у програмі Nuclear Sharing", — сказав прем'єр-міністр Польщі.

Матеуш Моравецький підкреслив, що остаточне рішення щодо цього прийматимуть у США. Згідно з програмою НАТО з ядерного обміну, зброю можуть отримати країни Альянсу, які не мають у власності ядерних боєголовок. Ця програма є частиною політики НАТО щодо ядерного стримування. З 2019 року за таким принципом ядерну зброю із США отримали Бельгія, Німеччина, Туреччина, Нідерланди та Італія.

Нагадаємо, що наприкінці травня поточного року росія та Білорусь підписали документ, згідно з яким на білоруській території буде розміщено російську ядерну зброю. Тоді ж президент Білорусі олександр лукашенко заявив, що нібито розпочалося переміщення тактичної ядерної зброї. Вже підготовлено місця його зберігання та інші формальності.

Також "Телеграф" розповідав про те, що олександру лукашенку подарували модель першої ядерної бомби СРСР на знак переміщення ядерної зброї до Білорусі. При цьому, достеменно невідомо, чи російське ТЯО прибуло вже республіку чи ще ні.