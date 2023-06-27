"Це просто символічно": лукашенку подарували ядерну бомбу

Чи надійшла вже ядерна зброя з росії до Білорусі — поки що не ясно

Самопроголошеному білоруському президенту олександру лукашенку, на тлі заяв про переміщення ядерної зброї з росії, подарували ядерну бомбу. Але не справжню, а макет першої радянської бомби із ядерним зарядом.

Про це повідомляє видання БЕЛТА. Презент зробив міністр оборони країни Віктор Хренін, який виступав із доповіддю перед лукашенком.

Білоруський диктатор здивувався, коли підлеглий вирішив подарувати йому копію першої ядерної бомби РДС-1, яку винайшли у СРСР 1949 року. За словами Хреніна, це символічний подарунок із натяком на те, що "це все у нас перебуває".

Самопроголошений білоруський президент зазначив, що сучасна бомба виглядає інакше і звернувся до "ворогів".

"Нехай наші вороги не думають, що ми тут символізмом займаємося або дуже радіємо з приводу ядерної зброї. Це просто символічно", — сказав лукашенко.

Однак із розмови лукашенка з головою Міноборони не стало зрозуміло, чи передала вже росія ядерну зброю і яку саме — стару чи сучасного зразка, чи це просто символічні бесіди.

Такий вигляд має радянська ядерна бомба РДС-1.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що переміщення ядерної зброї до Білорусі з Росії порушує норми Договору про нерозповсюдження та Будапештського меморандуму. За словами представника Литви в ООН, Рада безпеки організації повинна залишатися зосередженою на цьому питанні.