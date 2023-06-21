путін знову заговорив про розвиток "ядерної тріади" росії: подробиці

Стратегічний ракетний комплекс "Сармат" не можуть поставити на озброєння армії рф вже близько дев’яти років

Російський президент володимир путін, який не виключає застосування ядерної зброї, зробив нову заяву на цю тему. За його словами, росія продовжить розвивати ядерну тріаду, більше того, це є найважливішим завданням у вдосконаленні збройних сил.

Про це він розповів у ході зустрічі з випускниками військових вишів, яка відбулася 21 червня, передають росЗМІ. Диктатор також додав, що розвиток ядерної тріади – це нібито ключова гарантія безпеки країни та глобальної стабільності.

"Вже близько половини частин та з’єднань роти спеціального призначення оснащені комплексами "Ярс". Проводиться переозброєння військ на сучасні ракети з гіперзвуковою бойовою частиною "Аванград"", — заявив путін.

Крім того, за словами путіна, невдовзі перші комплекси "Сармат" надійдуть на бойове чергування з новою важкою ракетою. Відомо, що "Сармат" може нести ядерний заряд у 8 мегатонн на 18 тисяч км, а також вражати цілі у будь-якій точці світу та ухилятися від будь-яких систем ПРО.

Портал "Слово і діло" опублікували цікаву інфографіку. Виявляється, що росія не перший рік згадує про цю загрозу. У 2014 році командувач ракетних військ росії заявив, що "Сармат" надійде на озброєння у 2020 році, однак те саме було сказано військовим командуванням і в 2022 і навіть у 2023 роках, але досі цього не сталося.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США стривожені заявами путіна про застосування ядерної зброї. Президент Джо Байден вважає цю загрозу цілком реальною.