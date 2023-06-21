путин снова заговорил про развитие "ядерной триады" россии: подробности

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" не могут поставить на вооружение армии рф уже около девяти лет

Российский президент владимир путин, который не исключает применения ядерного оружия, сделал новое заявление на эту тему. По его словам, россия продолжит развивать ядерную триаду, более того, это ялвяется важнейшей задачей в совершенствовании вооруженных сил.

Об этом он рассказал в ходе встречи с выпускниками военных вузов, которая состоялась 21 июня, передают росСМИ. Диктатор также добавил, что развитие ядерной триады — это якобы ключевая гарантия безопасности страны и глобальной стабильности.

"Уже около половины частей и соединений роты специального назначения оснащены комплексами "Ярс". Проводится перевооружение войск на современные ракеты с гиперзвуковой боевой частью "Аванград", — заявил путин.

Кроме того, по словам путина, вскоре первые комплексы "Сармат" поступят на боевое дежурство с новой тяжелой ракетой. Известно, что "Сармат" может нести ядерный заряд в 8 мегатонн на 18 тысяч км, а также поражать цели в любой точке мира и уклоняться от любых систем ПРО.

Портал "Слово и дело" опубликовали любопытную инфографику. Оказывается, что россия не первый год упоминает об этой угрозе. В 2014 году командующий ракетных войск россии заявил, что "Сармат" поступит на вооружение в 2020 году, однако то же самое было сказано военным командованием и в 2022 и даже в 2023 годах, но до сих пор этого не произошло.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США встревожены заявлениями путина о применении ядерного оружия. Президент Джо Байден считает эту угрозу вполне реальной.